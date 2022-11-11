Коллектив МГТУ им. Г.И.Носова познакомился с исполняющим обязанности ректора

Фото: МГТУ

11 ноября в малом актовом зале МГТУ им. Г.И.Носова прошло расширенное заседание ученого совета, на котором коллективу университета был представлен исполняющий обязанности ректора Дмитрий Терентьев. Встреча началась с онлайн-обращения статс-секретаря, заместителя министра науки и высшего образования России Петра Кучеренко:

Фото: МГТУ

- «Министром науки и высшего образования РФ подписан приказ о назначении исполняющим обязанности ректора Магнитогорского государственного технического университета им Г. И. Носова Терентьева Дмитрия Вячеславовича с 11 ноября 2022 года. Вопрос этот проработан и с администрацией региона и с промышленными партнерами. Дмитрий Вячеславович – человек всем хорошо известный, вся его жизнь прошла в стенах университета, соответственно, мы надеемся, что коллективом это назначение будет воспринято позитивно и в ближайшее время университет пройдет аттестацию, состоятся выборы, где Дмитрий Вячеславович избавится от приставки исполняющего обязанности и станет ректором МГТУ им. Г. И. Носова».

Фото: МГТУ

В ответ и.о. ректора, Дмитрий Терентьев, поблагодарил Минобрнауки РФ за доверие и поддержку. Затем Дмитрий Вячеславович обратился к Михаилу Витальевичу Чукину и выразил благодарность за неоценимый вклад в развитие университета и его устойчивое и динамичное развитие от себя лично и от коллектива университета. После этого, Дмитрий Вячеславович обратился к коллективу вуза и призвал к открытому общению, а также выразил надежду на продуктивную совместную работу. Затем исполняющий обязанности ректора представил собравшимся состав проректорского корпуса.

Фото: МГТУ

После, с ответным словом к ученому совету обратился Михаил Чукин:

- «Время - это единственный ресурс невосполнимый для человека и я принял для себя непростое решение. Сейчас время молодых, поэтому я считаю, что вовремя передать бразды правления университетом молодой, амбициозной и перспективной команде. Я уверен, что у новой команды все получится, университет будет развиваться дальше. Я же хочу заниматься любимым делом – наукой. Хочу поблагодарить каждого из вас, низкий вам поклон».

Фото: МГТУ

В заключение встречи и.о. ректора МГТУ им. Г.И.Носова рассказал представителям средств массовой информации о перспективах и предстоящих планах университета:

Фото: МГТУ

- «Последние годы наш университет активно развивается, меняются образовательные программы, подходы к цифровизации, поэтому все те векторы развития, которые мы наметили, будем продолжать. Есть и новые вызовы, один из них – это программа стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030». Наш вуз будет принимать в ней участие и дальше развиваться на благо города, региона и страны».