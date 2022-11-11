Дмитрий Медведев посетил Курганмашзавод и сделал заявление по Херсону

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 11 ноября, с рабочим визитом прилетел в Курган. Он осмотрел цеха предприятия «Курганмашзавода» и провел совещание по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

— В Кургане прошла контрольная проверка выпуска боевой техники на Курганском машиностроительном заводе. Заслушаны доклады исполнителей гособоронзаказа, федеральных ведомств по вопросам обеспечения Вооруженных сил РФ современным оружием, — рассказал о поездке Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале.

Также Зампредседателя Совбеза РФ высказался об отводе войск из Херсона, на левый берег Днепра. По его словам, понятие территориального суверенитета в стране никуда не исчезло, и «все вернется домой, в Российскую Федерацию».

— Алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникерство – нет. Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности Русского мира, — добавил Дмитрий Медведев.

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