Челябинская область укрепляет дружбу народов

Лауреат премии Равиль Гибадулин и Алексей Текслер вместе открывают объединяющий народы Южного Урала праздник - Сабантуй. Фото: пресс-служба губернатора.

Челябинская область — один из самых спокойных регионов в плане межнациональных отношений. Мы привыкли жить в соседстве с разными народами и культурами. Однако сохранение такой гармонии стоит огромных усилий.

Премия в области национальной политики была учреждена губернатором Челябинской области Алексеем Текслером 2019 году, когда он только пришел на пост. А в 2021 году появилась новая областная госпрограмма по реализации нацполитики. Впервые особое внимание было уделено информационному сопровождению общественных организаций, чтобы люди знали о них и вовлекались в совместные мероприятия.

Не разобщила народы Южного Урала и специальная военная операция, даже наоборот. Об этом говорит тот факт, что один из лауреатов премии — представитель магнитогорской организации ветеранов Афганистана и Чечни Ильдар Габдрахманов — не смог присутствовать на церемонии, так как повез гуманитарный груз в Донбасс.

— Мы с вами сумели выстроить по-настоящему плодотворное и системное взаимодействие общественных, религиозных организаций, региональной и муниципальной власти, работников образования, культуры, науки, — отметил Алексей Текслер, обращаясь к награждаемым. — Результаты нашей общей работы налицо — это мир и социальная стабильность в нашем полиэтническом, многоконфессиональном приграничном регионе.

ДЕРЖИМ РУКУ НА ПУЛЬСЕ

Заведующий сектором мониторинга и анализа Челябинского института развития профессионального образования Сергей Бредихин много лет изучает межнациональные отношения. Ученый опубликовал более 30 статей на тему этноконфессиональных процессов, а также написал несколько образовательных курсов по национальной, религиозной и миграционной политике. До сентября 2022 года возглавлял Центр народного единства. Премия губернатора для него первая награда в этой области.

— Я также представляю Ассамблею народов Челябинской области, — рассказывает Сергей Бредихин. — Инициатива такой награды исходила от нас, чтобы поощрять тех, кто активно действует на поприще национальной политики. Первый год награда вручалась как общественная. Теперь правительство значительно увеличило сумму премии.

В Челябинской области по-прежнему все спокойно, отмечает Сергей Бредихин, но руку на пульсе нужно держать всегда.

— По статистике, за последние пять лет в регионе нет значимых конфликтов, — приводит данные исследователь. — Но есть направления, с которыми надо работать. Это, например, противоречия, связанные с религиозной одеждой в школах. Мы должны понимать, откуда они исходят и как их можно преодолеть. Второй момент — наш регион приграничный, и миграционные процессы у нас активны всегда. На систему образования ложится задача по интеграции приезжающих ребят. Мы сейчас с коллегами проводим масштабное исследование по региону, связанное с этой тематикой.

БОЛЬШИЕ ДЕЛА МАЛОЙ ДИАСПОРЫ

Премию из рук губернатора Алексея Текслера получил и председатель Езидского национального культурного центра Аско Алои. Это одна из малочисленных диаспор Челябинска. Центр исследует проблему геноцида народов, занимается профилактикой экстремизма и терроризма, а также проводит Дни езидской культуры на Южном Урале. Аско Николаевич является еще и членом региональной Общественной палаты.

Езид Аско Алои получил награду из рук Алексея Текслера, а денежную премию направил в помощь Донбассу.

— Регион у нас очень важный с точки зрения национальной политики, потому что здесь проживают более 130 народов, — отметил Асако Алои. — Мы вносим свою лепту в эти отношения, сохраняем культуру езидского народа. Мы малочисленный народ и сталкиваемся с большой проблемой: свою культуру молодое поколение, дети забывают, даже не могут разговаривать на своем языке. Мы поддерживаем эту связь. Недавно реализовали президентский грант, создав во время пандемии электронный этнословарь (народы74.рф), куда вошли 50 народов Южного Урала. А на городской грант провели Дни езидской культуры.

Аско Алои говорит, что национальная политика — это не про деньги, поэтому премию, которая прилагается к награде от губернатора, он решил направить на помощь мобилизованным. Об этом общественник заявил вое время церемонии награждения.

— Награда губернатора дает понимание, что мы не зря работаем, — подчеркнул Аско Алои. — Общественная деятельность — она духовная, мы работаем, чтобы был межнациональный мир в нашем регионе.

ПОДДЕРЖИВАЕМ УКРАИНСКИЕ ТРАДИЦИИ

Еще один лауреат — Светлана Зверева заведует отделом народного творчества дворца культуры «Горняк» в Коркино. Сама она наполовину русская и наполовину украинка. Традиции двух народов Светлана Петровна поддерживает, создавая масштабные мероприятия. В Центре под ее руководством занимаются около 600 жителей Коркино от 4 и до 84 лет.

Светлана Зверева из ДК «Горняк» бережно хранит и передает русские и украинские традиции. Фото: соцсети.

— Во мне течет украинская кровь, и Украину люблю очень, — делится Светлана Зверева. — Наш любимый фестиваль — это «Радянска Украина», который проводит областной Дом дружбы народов. И 4 ноября мы пели украинские песни, танцевали, готовили вареники с салом. Все были рады. Гости почему-то думали, что мы должны убрать Украину. Нет! Это все родное.

Всего в 2022 году премию главы региона в сфере государственной национальной политики получили десять лауреатов. Это руководители и представители национально-культурных центров, учреждений образования и культуры, религиозных и общественных организаций.

ЦИТАТА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Важно, что все наши проекты в национальной сфере — это не пустая отчетность, а реальные дела, которые вырастают из предложений граждан и общественных организаций. В том числе, это многогранная деятельность наших лауреатов. Тяжело себе представить более важную работу, чем сохранение мира и согласия в нашем регионе. Он уникальный, традиционно многие столетия в мире и согласии живут люди разных национальностей, мы богаты культурой. Из ближайших планов — принять решение по Дому дружбы народов. Уверен, что такой объект у нас в регионе появится и его площадка объединит все наши традиционные конфессии.

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