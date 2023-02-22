«Добрый доктор» запустил программу наблюдения за детьми, которые занимаются спортом

После проведения первого такого осмотра была выявлена группа детей, у которых физическая нагрузка не соответствовала функциональным возможностям организма. Фото: unsplash.com

В этом году клиника «Добрый доктор» начала проводить новую программу наблюдения за здоровыми детьми, которые занимаются спортом на хорошем предпрофессиональном уровне. Врачи проводят не совсем обычные медицинские профилактические осмотры: определяют именно функциональное состояние организма (динамометрия, жизненная ёмкость лёгких, проба на работоспособность сердца при физической нагрузке). Особенно показательны эти осмотры в динамике – до и после спортивных сборов; в начале и в конце смены спортивного лагеря; в начале и в конце учебного года.

После проведения первого такого осмотра была выявлена группа детей, у которых физическая нагрузка не соответствовала функциональным возможностям организма. Была необходима коррекция режима дня, рациона питания, программы тренировок. И на повторном осмотре дети показали улучшение показателей!

К сожалению, в современном ритме жизни родители не всегда в состоянии адекватно оценить состояние собственного ребёнка. Дети сами не понимают, что живут в слишком напряженном ритме – школа, спорт, искусство… Проявляется это снижением успеваемости в школе, частыми болезнями, отсутствием спортивных достижений, угасанием активности и мотивации. Дети уже просыпаются уставшими. Самое главное – вовремя это заметить и исправить.

Родители охотно идут на контакт, ведь они наглядно видят, что соблюдение элементарных правил даёт хорошие результаты в спорте и учёбе. А если дети и родители видят ухудшение показателей роста (рост может и уменьшиться – дети начинают сутулиться!), веса, функционального состояния сердца и легких, то начинают больше внимания уделять своему здоровью.

Тренера внимательнее относятся к программе тренировок – ведь теперь результат их работы можно «потрогать», не дожидаясь медалей с соревнований.

Целью любого детского спорта является улучшение состояния здоровья спортсмена. Чтобы избежать спортивных травм, развития хронических заболеваний, нужна содружественная работа тренера, врача, родителя; а уж ребёнку не останется ничего другого, как вырасти сильным, умным, здоровым и счастливым.