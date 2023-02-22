Ни денег, ни акций: в Челябинске пенсионерка лишилась миллиона рублей в надежде заработать на бирже

Аферисты несколько дней подряд получали деньги от доверчивой горожанки Фото: Даниил ОПАРИН

В Челябинске пенсионерка потеряла сбережения, желая получить баснословную прибыль. Аферисты выманили у женщины более миллиона рублей.

К печальным последствиям привел телефонный разговор с незнакомцем. Некий мужчина позвонил 60-летней горожанке и представился сотрудником брокерской компании. Он посулил женщине впечатляющий доход. Чтобы приумножить сбережения, требовалось сыграть на бирже.

Самозваный брокер объяснил, куда пенсионерка должна перевести деньги. Средства якобы шли на покупку дешевых акций. Через некоторое время мифические акции должны были подорожать. Продав их, челябинка сказочно бы разбогатела. По крайней мере, в этом ее удалось убедить аферисту.

Несколько дней подряд женщина вносила деньги, как она думала, за акции. Когда горожанка перевела уже более миллиона рублей, «брокер» объявил, что биржевая платформа заблокирована, и перестал выходить на связь.

Только тогда пенсионерка поняла, что ее обманули.

Как рассказали в УМВД Челябинска, аферистов сейчас разыскивают, возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Лжеброкеру и его возможным сообщникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее в Челябинской области поймали подозреваемого в мошенничестве на 8 миллионов рублей. Он руководил группой телефонных аферистов, которые притворялись сотрудниками банков и служб безопасности.

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