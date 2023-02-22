Молодые политологи в Челябинске попробуют свои силы на выборах

В Челябинской области начался отбор политтехнологов на выборы 2024 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Необычные соревнования пройдут в Челябинске среди молодых политтехнологов. 4 марта в течение дня им предстоит решить три кейса, придумав выборную компанию мифическому кандидату, а оценивать работу будут реальные депутаты Госдумы, вице-губернатор и другие статусные политики. Поддержала турнир и Избирательная комиссия Челябинской области.

Подобные чемпионаты сегодня популярны в сфере экономики, когда студентам за короткое время нужно вывести предприятие из кризиса или добиться роста прибыли. Теперь эту соревновательную методику, основанную на мозговом штурме, решили перевести в свою сферу политтехнологи.

По сути это подготовка региона к ближайшим выборам президента России и губернатора Челябинской области в 2024 году.

— Кейс-чемпионат позволит привлечь в профессию молодых политконсультантов, — говорит политолог, замдиректора по GR медиахолдинга «Комсомольская правда-Челябинск» Евгений Маклаков. — На выборах в последнее время работают, в основном, люди в возрасте, а нам нужна смена. К тому же, считаю, что Челябинск слабо представлен на федеральных политических конкурсах. Наш чемпионат позволит сдвинуть ситуацию с мертвой точки, к тому же в жюри будут работодатели, которые смогут принять ребят, которые действительно хотят этим заниматься.

Заявиться на чемпионат могут любые команды, в том числе студенты вузов. Участники должны быть не старше 35 лет, а после регистрации необходимо пройти тестовое задание, чтобы подтвердить свой уровень знаний для игры.

— 4 марта будет 3 этапа, где командам придется практически нон-стоп решить три кейса, — рассказывает старший преподаватель кафедры международных отношений, политологии и регионоведения ЮУрГУ Максим Двойненко. — Сначала нужно будет сделать анализ территории: понять, что хочет твой электорат, выявить тенденции, тренды. Второй кейс направлен на формирование имиджа политика. Мы будем работать с индивидуальными кандидатами N. Ему необходимо будет сформировать все избирательные атрибуты, листовки. Третий этап — антикризисные коммуникации.

Оценивать предвыборные компании будут депутаты Государственной думы от Челябинской области Станислав Наумов, Яна Лантратова и Максим Гулин, политический вице-губернатор Анатолий Векшин, представители регионального Заксобрания.

Партнерами кейс-чемпионата стали Южно-Уральский государственный университет, медиагруппа «Комсомольская правда - Челябинск», «Агентство социальных проектов и молодежных инициатив», общественная молодежная палата при Законодательном Собрании Челябинской области и Челябинское региональное отделение Совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки.

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