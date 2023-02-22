Мечты сильных детей: губернатор Алексей Текслер встретился с семьями, в которых дети перебороли онкологию

Дети, которые побороли онкологию, поделились с Алексеем Текслером своими историями и достижениями. Фото: пресс-служба губернатора.

Самое сложное у этих семей уже позади. Они пережили страх потерять своих детей. Невозможно представить, что чувствуют родители, услышав онкологический диагноз. С такими семьями, а также с представителями благотвори тельного общественного движения «Искорка фонд» встретился губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Тема сложная, но для вас — это жизнь, — сказал глава региона. — Хочу сказать, что каждый из вас — герой. Наверное, самое главное и самое важное то, что вы поддерживаете друг друга, не сдаетесь, добиваетесь успехов, благодаря и нашим замечательным врачам. Еще вы находите в себе храбрость и силы рассказывать свои истории, таким образом поддерживая других.

НЕПРОСТЫЕ ИСТОРИИ

На встречу с губернатором пришли пять семей, чьи истории слушать тяжело, но все они про жизнь и про мечту. После ремиссии дети снова строят планы и с удовольствием ими делятся. Кстати, оказалось, что ребята сами очень хотели познакомиться с губернатором лично и ждали приглашения в резиденцию.

Денис Рохмистров во время борьбы с болезнью потерял ногу, но это не помешало ему получить образование, найти работу и даже помогать другим. Он поступил в Южно-Уральский государственный колледж и учится на оператора станков с числовым программным управлением, уже работает и даже водит автомобиль. А еще у Дениса есть сестренка, которой он с удовольствием помогает.

Валерия Мишина увлечена черлидингом и акробатикой. Именно это и помогло ей не зацикливаться на болезни. Говорит, что репетировала между капельницами.

Вероника Уфимцева из Миасса рассказала, что увлекается творчеством, любит рисовать, а еще делает подружкам маникюр.

Ксения Казанцева сейчас репетирует свою первую главную роль. Этот талант отчасти помогла раскрыть ее болезнь. При фонде «Искорка» есть театральная студия, где и стала заниматься девочка. Ксения пригласила губернатора на премьеру своего спектакля «Привет, давай поговорим» в Челябинскую детскую филармонию.

— Конечно, даю слово, что приду на ваши спектакли, как только позволит время, — ответил Алексей Текслер.

Роберт Саримов закончил лечение в прошлом году. У него тоже есть свое необычное увлечение. Мальчик коллекционирует ножи и кортики.

СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

«Искорка фонд» помогает семьям, где есть дети со сложными заболеваниями на протяжении 35 лет. Это совместные усилия органов власти, общественности и врачей. Так, организация выиграла конкурс на грант губернатора в размере более 2 млн рублей. На эти средства 100 семей по лучили комплексное сопровождение, еще 200 семей — психологическую помощь.

Еще один грант в размере почти 3 млн рублей поддержал проект «Скажи жизни «Да!». Это социализация в загородном лагере «Искорка» и участие в театральной студии для всей семьи.

Еще один совместный проект работает с 2020 года. По трехстороннему соглашению между благотворительной организацией, областной больницей и медицинским центром детям проводятся передовые исследования.

— Детям Челябинской области доступны самые передовые методики, — рассказывает Татьяна Сачко. — Не только лечения, но и диагностики. По соглашению проводятся молекулярно-генетические исследования заболевания ребенка, чтоб точечно назначить химиотерапию. Это исследование позволяет выбрать правильный препарат для данного заболевания и данного ребенка.

По итогам встречи губернатор Алексей Текслер поручил подготовить предложения по дальнейшему сотрудничеству с фондом «Искорка». Востребованные проекты будут поддержаны.

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