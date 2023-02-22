В Челябинской области эвакуировали пассажиров поезда из-за сообщения о минировании

Звонок о минировании поступил вечером. Фото: архив КП

В среду, 22 февраля, на станции Усть-Катав в Челябинской области экстренно остановили поезд Новосибирск-Белгород. Из-за сообщения о минировании всех пассажиров эвакуировали в здание вокзала.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии информацию о происшествии подтвердили.

— Поступил анонимный звонок. По данному факту работает инженерно-досмотровая группа ОМОН Росгвардии, — прокомментировали в ведомстве.

В пресс-службе ЮУЖД рассказали, что задержка поезда составит 1 час и 35 минут.

— По причине проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами на станции Усть-Катав Южно-Уральской железной дороги был задержан пассажирский поезд № 123 Новосибирск - Белгород, — прокомментировали в ЮУЖД. — Пассажиры поезда находятся на вокзале

Накануне в школу №13 Челябинска поступило сообщение о минировании. Всех учеников и сотрудников эвакуировали. Здание проверили силовики, опасных предметов в ходе проверки не обнаружили.

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