«Никому не назло!»: как в Челябинске прошел концерт-митинг с Вадимом Самойловым из группы «Агата Кристи»

Артист выступал в камуфляжном костюме. Фото: Егор ИВЛЕВ

Музыкант Вадим Самойлов из группы «Агата Кристи» выступил в Челябинске на митинге-концерте в поддержку защитников Отечества. Со сцены в парке Гагарина прозвучали как старые хиты, разогревшие тысячи зрителей, так и новые песни. Но началось все с патриотической речи. К южноуральцам екатеринбуржец Самойлов обратился со слова «земляки».

К зрителям Вадим Самойлов обратился со слова "земляки". Фото: Егор ИВЛЕВ

На концерт шли и с совсем маленькими детьми. Фото: Егор ИВЛЕВ

– Нам выпала сложная, но достойная задача, вызов. Мы должны подтвердить то, что нам оставили деды и прадеды, отцы, которые отвоевали родину у фашистов тогда, в 45-м году. И сегодня мы снова сталкиваемся с неонацизмом, – обратился к публике музыкант, одетый в камуфляжный костюм.

Солнечные очки, несмотря на мороз. Фото: Егор ИВЛЕВ

Кто-то как на настоящем рок-концерте для лучшего вида залез на плечи. Фото: Егор ИВЛЕВ

Публика – более 10 тысяч человек, встретила слова музыканта овациями. На митинг-концерт пришли бюджетники, студенты, представители общественных организаций. Над толпой развевались десятки разных флагов. Но первая песня, кажется, не было понята. Люди будто бы слишком замерзли и отреагировать на новые слова, не смогли. Вторым же прозвучал вечный хит «Агаты» - «Как на войне». На экране за артистом в это время транслировались кадры из его поездки на передовую.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Губернатор пожал руку музыканту. Фото: Егор ИВЛЕВ

Так и прошел концерт – новые песни вперемешку со старыми хитами. В современной лирике часто звучало слово «война», а знакомые хиты у артиста будто приобрели новые смыслы. Например, «Ковер-вертолет», который среди многих слушателей ошибочно принято считать треком про наркотический опыт, музыкант целых пять раз спел на вертолетной базе в крымском Джанкое. Над головой его тогда действительно кружили настоящие небесные танки, которые выполняют реальные боевые вылеты.

Обратился к зрителям и Алексей Текслер. Фото: Егор ИВЛЕВ

На память! Фото: Егор ИВЛЕВ

– Я не вкладываю какого-то нового смысла. Песни, которые прозвучали когда-то, люди помнят. И для них — это атрибут их молодости, юности и событий. Я даже мыслей последовательности слов не воспринимаю, когда пою. Моя задача – стать на 30 лет моложе, и чтобы слушатель снова вспомнил юность и понял, как она была хороша, – объяснил свой взгляд КП-Челябинск после концерта артист.

Публика разновозрастная. Фото: Егор ИВЛЕВ

На митинг-концерт пришло более 10 тысяч человек. Фото: Егор ИВЛЕВ

Самые популярные в народе песни «Агаты Кристи» вышли уже около 30 лет назад. И прав Самойлов – повзрослел не только он, но и слушатель. Одного из старых фанатов я заметил, уже уходя из парка. Мужчина отправлял в мессенджере фото с концерта, сидя на лавочке. Вспотевший, несмотря на как минимум час на холоде.

– Ты знаешь, мне концерт-то не так вкатил, как раньше. Но ты прикинь, «Агата» выступает в парке бесплатно и для такой толпы! Вообще чума! Мы в школе слушали, рокеры были, не такие как все, готы, «депеша». Щас то не то уже. Не тот рокешник. Но я прыгал, взмок весь, – смеется мужчина.

Десятки флагов развевались над толпой. Фото: Егор ИВЛЕВ

В конце исполнения «Как на войне» совсем седой Вадим Рудольфович миролюбиво комментировал текст песни: «Мы живем, нам с тобою повезло, назло. Но пусть будет никому не назло!». И судя по митингу, эпоха декаданса будто ушла не только из песен братьев Самойловых, но и из страны. Вот и все, до свидания.

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