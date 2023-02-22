Начальник ГИБДД Озерска стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий

Начальник ГИБДД Озерска Андрей Поцелуйко. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области начальник ГИБДД Озерска Андрей Поцелуйко стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, подозреваемый в прошлом году помог семерым жителям Озерска, которым за нарушение ПДД грозило лишение водительских прав. Полицейский переквалифицировал их дела на статью, где такого наказания не предусматривалось.

— Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ по Челябинской области, которые совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по региону, осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела, — рассказали в региональном СУ СКР.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что в отношении фигуранта уголовного дела сейчас проводится служебная проверка. Если его вина будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

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