Заставил петь зал военных «Танцуй, пока молодой»: Газманов выступил в Челябинске на 23 февраля

Родиону Газманову подпевал весь зал. Фото: Ольга ЩАПИНА

В Челябинске в театре оперы и балета им. Глинки прошел праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. На сцену вышли Родин Газманов, актриса и певца Анастасия Макеева, а также танцевальные коллективы «Урал» и «Фантазия».

Фото: пресс-служба правительства

Военнослужащие, ветераны, семьи погибших во время спецоперации сегодня, 23 февраля, собрались в зале театра оперы и балета, чтобы отпраздновать День защитника Отечества. На концерте также были губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной, мэр Челябинска Наталья Котова, спикер областного парламента Александр Лазарев.

В зале были военнослужащие, ветераны и семьи погибших в СВО героев. Фото: пресс-служба правительства

В этот день со сцены чествовали и героев, погибших на СВО. На концерте вдовам и матерям погибших военнослужащих, посмертно удостоенных звания герой России. Им вручили цветы, и весь зал стоя аплодировал этим сильным женщинам. А затем также стоя гости послушали песню «Господа офицеры».

Анастасия Макеева очень эмоционально и проникновенно поздравила мужчин с праздником. Фото: пресс-служба правительства

— Раньше мы поздравляли мужчин с 23 февраля, покупали стандартные подарки. Но в этом году мы женщины по-настоящему всем сердцем ощутили, что мы за настоящей крепостью, у нас фантастические мужчины, мужественные, герои. Я, когда говорю о них, не могу сдержать слез. Я поздравляю вас, желаю крепости духа. Хочу, чтобы вы знали, что мы женщины обеспечиваем крепкий тыл, мы вас ждем, мы знаем, что победа близко. У нас священная земля, у нас удивительная страна. Благодаря вашим усилиям и вашей отваге у нас есть право на будущее, — сказала певица Анастасия Макеева со сцены.

Фото: пресс-служба правительства

Певица исполнила три композиции, а затем вместе с Родионом Газмановым – песню «Парами». Сын Олега Газманова взбодрил весь зал – песню «Танцуй, пока молодой», кажется, подпевал каждый гость. Красивые, патриотичные номера показали ансамбли танца «Урал» и «Фантазия». В финале Газманов и Макеева исполнили песню «Мы вместе».

Фото: пресс-служба правительства

А в финале концерта прозвучала композиция "Мы вместе". Фото: Ольга ЩАПИНА

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