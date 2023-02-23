Строительные конструкции не пострадали, в квартире выбило окна. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

23 февраля в пятиэтажном доме по ул. Б. Хмельницкого взорвался газ, пожара удалось избежать. Как сообщают в ГУ МЧС по Челябинской области, строительные конструкции не пострадали, выбиты окна.

— Огнеборцы проникли в квартиру на третьем этаже по автолестнице, так как дверь никто не открывал. В квартире обнаружили женщину. Она получила ожоги и передана скорой, - сообщают

В МЧС уточнили, что строительные конструкции не нарушены, повреждены окна. Не потребовалась и эвакуация жителей, так как огня не было. В ведомстве называют предварительной причиной – нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

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