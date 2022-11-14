«Все черно»: почему челябинцы не рады зимней сказке на улицах

На улице после снегопада очень красиво. Если не смотреть под ноги. Фото: Ильдар САУДАБАЕВ, Галина ФЕДОРЧЕНКО

В Челябинске в ночь на 14 ноября прошел сильный снегопад. Утром горожане увидели одетые снежными шубами деревья и сугробы.

Фото: Дарья МАРКОВА

Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Фото: Кирилл ЛЕЖАК

Но смотреть из окна на сказочную зимнюю красоту оказалось приятней, чем по ней передвигаться. К 8:00 температура воздуха поднялась до 0 градусов. Снег тает, на тротуарах гололед сменяется непроходимой снежной кашей. А там, где ездят машины, он и вовсе превратился в грязную жижу.

Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

— Опять пришлось прятаться от гонящих по лужам машин за остановкой, — пожаловалась читательница КП. — О приближении автобуса догадывалась по плеску из-под колес.

Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

— На тротуаре из-за проезжающих машин все черным-черно, — сообщает другая наша читательница.

Пешеходы ждут зеленый сигнал светофора в двух метрах от дороги, чтобы их не облили грязью. Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

Напомним, в челябинском аэропорту из-за снегопада задержали больше десяти рейсов. А на дорогах утром 14 ноября выстроились восьмибалльные пробки.

Фото: Дарья МАРКОВА

Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Фото: алина ФЕДОРЧЕНКО

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