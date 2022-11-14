«Все черно»: почему челябинцы не рады зимней сказке на улицах

На улице после снегопада очень красиво. Если не смотреть под ноги. Фото: Ильдар САУДАБАЕВ, Галина ФЕДОРЧЕНКО
В Челябинске в ночь на 14 ноября прошел сильный снегопад. Утром горожане увидели одетые снежными шубами деревья и сугробы.
Фото: Дарья МАРКОВА
Фото: Ильдар САУДАБАЕВ
Фото: Ильдар САУДАБАЕВ
Фото: Кирилл ЛЕЖАК
Но смотреть из окна на сказочную зимнюю красоту оказалось приятней, чем по ней передвигаться. К 8:00 температура воздуха поднялась до 0 градусов. Снег тает, на тротуарах гололед сменяется непроходимой снежной кашей. А там, где ездят машины, он и вовсе превратился в грязную жижу.
Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО
Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО
— Опять пришлось прятаться от гонящих по лужам машин за остановкой, — пожаловалась читательница КП. — О приближении автобуса догадывалась по плеску из-под колес.
Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО
— На тротуаре из-за проезжающих машин все черным-черно, — сообщает другая наша читательница.
Пешеходы ждут зеленый сигнал светофора в двух метрах от дороги, чтобы их не облили грязью. Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО
Напомним, в челябинском аэропорту из-за снегопада задержали больше десяти рейсов. А на дорогах утром 14 ноября выстроились восьмибалльные пробки.
Фото: Дарья МАРКОВА
Фото: Ильдар САУДАБАЕВ
Фото: Ильдар САУДАБАЕВ
Фото: алина ФЕДОРЧЕНКО
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