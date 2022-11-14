«Новые люди» нужны Трехгорному!

Евгений Сычев отмечает, что помочь Трехгорному вернуть недавнюю былую славу может создание альтернативной общественной организации

Евгений Сычев отмечает, что за восемь лет его руководства, и это подтверждается конкретными результатами, в городе было сделано очень и очень много.

— Город фактически преобразился, став одним из лучших закрытых городов, входящих в состав Госкорпорации «Росатом». И что мы видим сейчас? Трехгорный уже «откатился» назад и продолжает это движение. После моего ухода, как говорится, накапливается целый клубок нерешенных проблем. Они касаются, в том числе, незавершенных объектов благоустройства стадиона «Труд», одного из школьных стадионов города. И это лишь часть накопившихся вопросов. Уже сегодня очевидно, что нет должного контроля за исполнением контрактов, и у нынешнего руководства на решение поставленных задач просто не хватает должного опыта, — подчеркивает Евгений Сычев.

По мнению Евгения Леонидовича, помочь городу вернуть недавнюю былую славу может создание альтернативной общественной организации, одним из направлений деятельности которой станет контроль работы подрядчиков, работающих на важных городских объектах. Такой организацией вполне могло бы стать отделение партии «Новые люди», считает Евгений Сычев, и он готов на общественных началах возглавить эту работу.

Городские СМИ продолжают убеждать трехгорненцев, что все идет по плану. Но действительно ли все так хорошо сегодня в Атомграде?

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