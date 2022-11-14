Пробки на дорогах и недовольные дворники: последствия крупного снегопада превратили Челябинск в город луж и снеговиков

Имперские штурмовики должны работать в любую погоду Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ночью в понедельник, 14 ноября, в Челябинске прошел крупный снегопад. Его последствия оказались неприятным сюрпризом для автомобилистов – в городе из-за обильных осадков образовались восьмибальные пробки. Дворникам и дорожникам пришлось изрядно потрудиться, чтобы убрать снег с дорог и тротуаров. Правда, в середине дня ситуация стала намного хуже: из-за теплой погоды снег начал таять, и Челябинск превратился в город луж и грязи.

При выходе из домов челябнцам представала примерно такая картина Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но на доргах был хаос Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В транспортном потоке только трамваи оказались в лучших условиях Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У дорожников и дворников из-за снега образовался аврал на работе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Статуи надели снежные шапки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не только дорожники и дворники работают на улице в снегопад Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинцы решили полепить снеговиков Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Утки тем временем катались на льду Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Днем снег начал превращаться в грязь Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В целом челябинцы были рады снегопаду Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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