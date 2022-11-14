Пробки на дорогах и недовольные дворники: последствия крупного снегопада превратили Челябинск в город луж и снеговиков

Имперские штурмовики должны работать в любую погоду
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Ночью в понедельник, 14 ноября, в Челябинске прошел крупный снегопад. Его последствия оказались неприятным сюрпризом для автомобилистов – в городе из-за обильных осадков образовались восьмибальные пробки. Дворникам и дорожникам пришлось изрядно потрудиться, чтобы убрать снег с дорог и тротуаров. Правда, в середине дня ситуация стала намного хуже: из-за теплой погоды снег начал таять, и Челябинск превратился в город луж и грязи.
При выходе из домов челябнцам представала примерно такая картина
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Но на доргах был хаос
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В транспортном потоке только трамваи оказались в лучших условиях
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
У дорожников и дворников из-за снега образовался аврал на работе
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Статуи надели снежные шапки
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Не только дорожники и дворники работают на улице в снегопад
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Челябинцы решили полепить снеговиков
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Утки тем временем катались на льду
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Днем снег начал превращаться в грязь
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В целом челябинцы были рады снегопаду
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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