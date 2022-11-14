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Общество14 ноября 2022 15:25

Пробки на дорогах и недовольные дворники: последствия крупного снегопада превратили Челябинск в город луж и снеговиков

Последствия крупного снегопада в Челябинске 14 ноября 2022 года
Ян Стоев
Ян Стоев
Имперские штурмовики должны работать в любую погоду

Имперские штурмовики должны работать в любую погоду

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ночью в понедельник, 14 ноября, в Челябинске прошел крупный снегопад. Его последствия оказались неприятным сюрпризом для автомобилистов – в городе из-за обильных осадков образовались восьмибальные пробки. Дворникам и дорожникам пришлось изрядно потрудиться, чтобы убрать снег с дорог и тротуаров. Правда, в середине дня ситуация стала намного хуже: из-за теплой погоды снег начал таять, и Челябинск превратился в город луж и грязи.

При выходе из домов челябнцам представала примерно такая картина

При выходе из домов челябнцам представала примерно такая картина

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но на доргах был хаос

Но на доргах был хаос

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В транспортном потоке только трамваи оказались в лучших условиях

В транспортном потоке только трамваи оказались в лучших условиях

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У дорожников и дворников из-за снега образовался аврал на работе

У дорожников и дворников из-за снега образовался аврал на работе

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Статуи надели снежные шапки

Статуи надели снежные шапки

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не только дорожники и дворники работают на улице в снегопад

Не только дорожники и дворники работают на улице в снегопад

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинцы решили полепить снеговиков

Челябинцы решили полепить снеговиков

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Утки тем временем катались на льду

Утки тем временем катались на льду

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Днем снег начал превращаться в грязь

Днем снег начал превращаться в грязь

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В целом челябинцы были рады снегопаду

В целом челябинцы были рады снегопаду

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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