Покорение горных склонов и творческий фристайл: 20 лучших фото медиафорума «Вершина 2023»

Видеограф КП-Челябинск Вадим Архипов занял 3 место. Фото: Иван КАРЛЫШЕВ

Медиафорум «Вершина», который объединяет журналистов, PR-специалистов и блогеров со всей страны, — традиционно является одним из самых ярких событий начала года. Он объединяет мастер-классы, Кубок СМИ имени Ольги Давиденко по зимним видам спорта и награждение победителей конкурсов профессионального мастерства. Есть у него и свои традиции, например, творческий фристайл, где акулы пера могут выступить на сцене с песней или танцем.

Мы уже рассказали о спикерах и участниках соревнований. А теперь подготовили подборку самых ярких моментов. Смотрим, как это было!

После регистрации каждый участник получил фирменный мерч Кубка СМИ. Фото: Иван КАРЛЫШЕВ

Шеф-редактор «Комсомольской правды» Евгений Сазонов Фото: Илья БАРХАТОВ

Фото: Илья БАРХАТОВ

Спикеры получили памятные подарки с метеоритом от челябинского бренда Фото: Илья БАРХАТОВ

Ведущий программы «Вести» Денис Полунчуков и Ирина Текслер Фото: Илья БАРХАТОВ

Иван Сурвилло в свои 23-летний успел взять интервью у многих известных людей. Фото: Иван КАРЛЫШЕВ

Гости медиафорума внимательно слушали выступления спикеров Фото: Илья БАРХАТОВ

Кто-то покорял горнолыжные склоны, а кто-то состязался на картинге. Фото: Иван КАРЛЫШЕВ

Завершением первого вечера стало фаер-шоу. Фото: Иван КАРЛЫШЕВ

Фото: Иван КАРЛЫШЕВ

Фото: Иван КАРЛЫШЕВ

Главный трофей Кубка СМИ 2023. Фото: Иван КАРЛЫШЕВ

Перед стартами — веселая зарядка. Фото: Иван КАРЛЫШЕВ

Фото: Иван КАРЛЫШЕВ

Команда «Комсомолки». Фото: Иван КАРЛЫШЕВ

Болельщики тоже были на высоте. Фото: Иван КАРЛЫШЕВ

Одну из участниц пришлось нести к пьедесталу на руках. Фото: Иван КАРЛЫШЕВ

На «Творческом фристайле» Ирина Текслер исполнила песню «Желтые ботинки». Фото: Иван КАРЛЫШЕВ

Участники не только пели, но и танцевали. Фото: Иван КАРЛЫШЕВ

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