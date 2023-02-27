Покорение горных склонов и творческий фристайл: 20 лучших фото медиафорума «Вершина 2023»

Видеограф КП-Челябинск Вадим Архипов занял 3 место. Фото: Иван КАРЛЫШЕВ
Медиафорум «Вершина», который объединяет журналистов, PR-специалистов и блогеров со всей страны, — традиционно является одним из самых ярких событий начала года. Он объединяет мастер-классы, Кубок СМИ имени Ольги Давиденко по зимним видам спорта и награждение победителей конкурсов профессионального мастерства. Есть у него и свои традиции, например, творческий фристайл, где акулы пера могут выступить на сцене с песней или танцем.
Мы уже рассказали о спикерах и участниках соревнований. А теперь подготовили подборку самых ярких моментов. Смотрим, как это было!
После регистрации каждый участник получил фирменный мерч Кубка СМИ. Фото: Иван КАРЛЫШЕВ
Шеф-редактор «Комсомольской правды» Евгений Сазонов
Фото: Илья БАРХАТОВ
Фото: Илья БАРХАТОВ
Спикеры получили памятные подарки с метеоритом от челябинского бренда
Фото: Илья БАРХАТОВ
Ведущий программы «Вести» Денис Полунчуков и Ирина Текслер
Фото: Илья БАРХАТОВ
Иван Сурвилло в свои 23-летний успел взять интервью у многих известных людей. Фото: Иван КАРЛЫШЕВ
Гости медиафорума внимательно слушали выступления спикеров
Фото: Илья БАРХАТОВ
Кто-то покорял горнолыжные склоны, а кто-то состязался на картинге. Фото: Иван КАРЛЫШЕВ
Завершением первого вечера стало фаер-шоу. Фото: Иван КАРЛЫШЕВ
Фото: Иван КАРЛЫШЕВ
Фото: Иван КАРЛЫШЕВ
Главный трофей Кубка СМИ 2023. Фото: Иван КАРЛЫШЕВ
Перед стартами — веселая зарядка. Фото: Иван КАРЛЫШЕВ
Фото: Иван КАРЛЫШЕВ
Команда «Комсомолки». Фото: Иван КАРЛЫШЕВ
Болельщики тоже были на высоте. Фото: Иван КАРЛЫШЕВ
Одну из участниц пришлось нести к пьедесталу на руках. Фото: Иван КАРЛЫШЕВ
На «Творческом фристайле» Ирина Текслер исполнила песню «Желтые ботинки». Фото: Иван КАРЛЫШЕВ
Участники не только пели, но и танцевали. Фото: Иван КАРЛЫШЕВ
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