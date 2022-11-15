В Челябинске уникальный для России спорткомплекс примет детей в секции

Универсальный комплекс станет местом для массовых мероприятий и детских секций. Фото: пресс-служба губернатора.

Огромный крытый манеж для занятий сразу несколькими видами спорта на самом берегу реки недалеко от центра. Строительство такого объекта начнется в Челябинске в октябре 2023 года при участии частных инвесторов.

Проект Арены-Челябинск губернатору Алексею Текслеру презентовали в апреле этого года. Теперь стороны подтвердили, что все договоренности остаются в силе. В правительстве Челябинской области подписано соглашение между региональным минспортом и Челябинским цинковым заводом о строительстве спорткомплекса.

Глава региона презентовал проект, рассказал о его уникальности и значении для города.

– Это очередной вклад в инфраструктурное развитие региона, – сказал Алексей Текслер. – Таких объектов в нашей стране не существует. Речь идет об универсальном спортивном манеже с полноценным футбольным полем и инфраструктурой для проведения тренировок и соревнований по легкой атлетике. Можно будет заниматься круглогодично и проводить соревнования любого уровня.

ПЕРВОЕ КРЫТОЕ ПОЛЕ И МАНЕЖ

Сейчас дорабатывается проект арены, далее его ждет госэкспертиза. Но уже понятно, что возможности будущее здание открывает большие как для профессионалов, так и для любителей.

Дело в том, что ФК «Челябинск» доигрывает последние матчи в ноябре на улице. Да и ученики секций большую часть времени занимаются в зале, а летом, когда можно выйти на поле, уезжают в лагеря. Крытый футбольный стадион Челябинску просто необходим. Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что новая арена –– место для детских секций и массовых меропритятий.

– Это не только легкая атлетика и футбол, также будем проводить значимые общественно-культурные мероприятия, – сказал глава региона. – Будут и обычные детские школы с бесплатными занятиями.

Место также определили удобное для многих: пересечение улицы Молодогвардейцев и Университетской набережной. С одной стороны, здесь продолжается жилая застройка, с другой – до центра Челябинска подать рукой. Размер крытого поля сделали оптимальным для проведения российских и международных турниров: 105 на 68 метров. Также на манеже разместят беговые дорожки, прыжковый сектор, зоны для толкания ядра и метания диска.

Спортивная инфраструктура будет и на улице. На набережной построят футбольное и мини футбольное поля, проложат беговые дорожки.

ВЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Арена-Челябинск – еще один объект, который будет построен по концессионному соглашению. 60% от всего финансирования составят вложения Уральской горно-металлургической компании и Челябинского цинкового завода. 40% средств уже заложено в областном бюджете.

Соглашение подписано в присутствии губернатора Алексея Текслера. Фото: пресс-служба губернатора.

– Строительство универсального манежа было инициативой Алексея Леонидовича (Текслера), и мы ее поддержали, – подчеркнул генеральный директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт. – Сотрудники Цинкового завода живут в Челябинске, мы хотим, чтобы город развивался, был красивым и комфортным.

Определены и сроки строительства арены. Активно работы начнутся в октябре 2023 года, а откроется объект в 2025 году.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЖЕ СЕЙЧАС

В этом году в Челябинской области завершается строительство сразу несколько спортивных объектов. Буквально через несколько недель откроется 25-метровый бассейн в «Строителе», а также тренировочный каток «Трактор» и Региональный центр олимпийской подготовки по хоккею.

Продолжается строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в сельских территориях области. Уже готов ФОК в Кусе, в следующем году комплекс появится в Нязепетровске. По поручению губернатора Алексея Текслера будет построен универсальный объект в Троицке и бассейн в Катав-Ивановске.

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