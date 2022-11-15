Прям как в басне: в поселок Крылова, где алабай и обезьяна кошмарили горожан, прилетел фазан

События в магнитогорском поселке Крылова похожи на сюжеты из басен

Поселок Крылова, который находится в Магнитогорске, в этом году становится поистине легендарным. Когда его называли фамилией знаменитого баснописца, наверняка, даже не догадывались, что произведения здесь будут возникать наяву.

В марте этого года мы писали про алабая, который залез в чужую машину и пять часов кошмарил водителя. Через полгода в поселок прибежала обезьяна — носилась по улицам и даже укусила девушку за руку. История стала еще интересней, когда выяснилось, что макака принадлежит мужчине, который позиционирует себя как экс-солист группы «Ласковый май».

Теперь под дверями своего дома житель Крылова обнаружил фазана. Мужчина сфотографировал птичку и выложил пост в социальные сети.

— Чей фазан прилетел? Территориально поселок Крылова в районе улицы Тимирязева, — написал Дмитрий.

Такого красавца магнитогорец встретил под дверью. Фото: предоставлено КП

Хозяйка быстро откликнулась на объявление и забрала родную птичку домой. Оказалось, что фазан улетел еще 11 ноября и несколько дней путешествовал по поселку. Каким-то чудом пернатый не попал ни в прицел местных охотников, ни в лапы алабая, и не стал украшением праздничного стола. КП-Челябинск продолжает следить за поселком, будем ждать развития событий и конфликтов лисиц с воронами.

События в поселке вдохновили нас на написание своей басни:

Однажды Алабай, Фазан и Обезьяна

Посуетить решили рьяно.

Где суетить? Конечно, снова

В поселке имени Крылова.

Один водителя кошмарит,

Вторая за руку кусает.

Ее хозяин нам сказал,

Концерты раньше, мол, давал.

Талантлив был, прям ух, каков!

Респектовал сам Шатунов!

Но хочется, чтобы звезда та

Следила лучше за приматом.

Фазан спокойней всех троих,

Чуть полетал, да и притих.

Теперь мы будем ждать, когда

В поселок занесет слона.

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