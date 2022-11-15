Голень была короче на 13 сантиметров: курганские врачи сотворили чудо и спасли безнадежную ногу полицейского из Казахстана

Полицейскому хотели ампутировать ногу, но в Кургане ее смогли сохранить. Фото: Антикоррупционная служба РК / youtube.com

В курганском медицинском центре имени Илизарова врачи сотворили чудо и спасли безнадежную ногу офицера полиции из Казахстана. Как стало известно КП-Челябинск, Азамат Есжанов получил травму прямо в день своего рождения. Тогда ему предложили уйти домой пораньше, чтобы отметить праздник с семьей. Но в тот вечер планировалось задержание подозреваемого, а в отделе было мало людей, поэтому Азамат решил помочь коллегам.

Когда полицейские добрались до нужного им человека и уже планировали задержание, тот резко сел в машину и хотел уехать от преследования. В этот момент Азамат прыгнул к нему на капот.

— Он начал рывками дергаться влево-вправо, чтобы скинуть меня, — вспоминает Азамат. — Я пытался ему сказать, чтобы он прекратил, мол, зачем тебе это надо. Потом он повернул на улицу, и как-то резко. Я потерял сознание. Глаза открываю — кипиш. Смотрю на грудь — нога лежит.

Полицейского доставили в больницу, провели операцию, но на протяжении нескольких дней не говорили, что с ним происходит. Оказалось, что врачи думали над ампутацией. Из-за обширного дефекта мягких тканей голени нога стала короче на 13 сантиметров, — спасти ее было практически невозможно. Единственной надеждой остался центр имени Илизарова в Кургане.

Азамат решил ехать, чтобы воспользоваться последним шансом, и не прогадал. За него взялись высококлассные травматологи-ортопеды, которые сделали полицейскому несколько операций.

— Жителю Казахстана полностью заместили дефект мягких тканей и костей голени, компенсировав длину конечности. Пациенту пришлось заново учиться сидеть, вставать, опираясь на восстановленную ногу и ходить, — рассказали в НМИЦ ТО имени академика Илизарова.

Сейчас по Азамату даже не скажешь, что когда-то у него была такая страшная травма. Он абсолютно нормально ходит, даже не хромая, и занимается спортом. Единственное — от души вдарить ногой по боксерской груше, как раньше, уже не получится. Также пришлось оставить опасную службу, но Азамат продолжает трудиться в своей сфере, занимается выявлением коррупционных преступлений.

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