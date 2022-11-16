«Не верим, что это правда»: челябинцы пытаются вытащить из колонии фельдшера, осужденного за домогательства к пациентке

Коллеги Ивана (второй справа) уверены, что фельдшер не мог совершить преступления. Фото: предоставлено КП

8 ноября 2020 года фельдшер копейской станции скорой помощи Иван Баранов поехал на очередной вызов. Около трех часов ночи вместе с водителем они подобрали подвыпившую девушку без сознания и отвезли в больницу. Там пациентка заявила, что по пути фельдшер трогал ее в интимных местах и домогался. На следующий день она пошла в полицию и написала заявление, а через 2 года суд вынес Ивану приговор: 3,5 года лишения свободы.

Адвокат медика подала апелляцию в Челябинский областной суд. Пока Иван находится в СИЗО, родственники и коллеги недоумевают и считают все обвинения голословными. КП-Челябинск разбирается, домогался ли фельдшер до пациентки и где грань между медицинскими манипуляциями и недостойным поведением.

Пока не рассмотрена апелляция, фельдшер находится в СИЗО. Фото: предоставлено КП

СНАЧАЛА ПОПРОСИЛИ О ПОМОЩИ, А ПОТОМ ОБВИНИЛИ В НАСИЛИИ

В ту ноябрьскую ночь Иван Баранов дежурил на станции скорой помощи. Около трех часов часов туда пришла женщина и рассказала, что ее сноха лежит без сознания в садах. В материалах дела говорится, что Екатерина (имя изменено) отдыхала и пила пиво на даче у друзей, а посреди ночи пошла домой. В какой-то момент она споткнулась и упала, ударившись головой. Позже Екатерина скажет, что рухнула не потому, что была пьяна, а потому, что дорога была неровной.

После падения она позвонила свекрови и сказала, что сильно ударилась. В процессе разговора девушке стало хуже и она отключилась. Через некоторое время ее, лежавшую без сознания, встретил друг семьи. Он усадил Екатерину на землю так, что та опиралась спиной о сторожевой домик.

Когда Иван приехал в сады, возле пострадавшей стояли свекровь, таксист и друг семьи. Медик осмотрел Екатерину, но привести в чувства ее не получилось. Тогда Иван решил везти девушку в приемный покой. Свекровь хотела поехать вместе с ними, но фельдшер сказал, что в этом нет необходимости. Адвокат медика объясняет это тем, что тогда был самый разгар пандемии, и руководство не рекомендовало брать сопровождающих.

В машине ехали водитель, Иван и Екатерина. Что было дальше — показания расходятся. По словам фельдшера, в пути девушка очнулась и закричала, что у нее болит голова. Ее доставили в приемный покой и передали врачам. Когда Иван перекладывал пациентку на каталку, он резко дернул ее за одежду. После этого Екатерина стала возмущаться, что он грубо с ней обращается.

— От нее поступили угрозы, что у нее родственники работают в прокуратуре, и она всех затаскает по судам. Она никого к себе не подпускала и не давала оказать помощь, — рассказывает КП-Челябинск Михаил, брат Ивана.

По словам Екатерины, она пришла в сознание в машине скорой помощи, когда фельдшер руками трогал ее грудь и половые органы. Девушка увидела, что ее штаны спущены до колен, а футболка — задрана. Она попросила Ивана прекратить все это, но тот полез целоваться и облизывать шею. Это тоже есть в материалах дела.

В приемном покое пациентку перекладывали на другие носилки. По словам Екатерины, Иван резко потянул ее за вещи. Она сказала, что запомнила его и не оставит ситуацию просто так. В ответ на эти слова, как утверждает девушка, фельдшер ударил ее кулаком по подбородку. Сам Иван отрицает этот момент и говорит, что просто передал пострадавшую врачам.

Водитель скорой помощи через перегородку в машине не видел, что конкретно Иван делал с пациенткой. Слышал только, что девушка в какой-то момент кричала. Когда автомобиль доехал до больницы, по словам водителя, у Екатерины была расстегнута клепка на штанах и приподнята футболка так, что был виден живот.

ФЕЛЬДШЕР ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО ТРОГАЛ ПАЦИЕНТКУ В ИНТИМНЫХ МЕСТАХ

В показаниях, которые были озвучены в суде, Иван признается, что трогал пациентку за грудь и половые органы. Вот, что написано в документах: «Баранов решил привести Екатерину в чувства, для этого он левой рукой залез к ней под футболку и стал трогать ее за левую грудь. Однако от этих манипуляций пострадавшая не пришла в чувства. <...> Тогда Баранов, также для того, чтобы Екатерина пришла в чувства, через пояс ее штанов просунул свою руку под нижнее белье и стал трогать ее половые органы».

В документах также сказано, что Иван изначально не говорил об этом моменте, потому что не хотел, чтобы об этом все узнали. При этом признал, что повел себя не профессионально и не должен был трогать пациентку в интимных местах.

ПРИЗНАТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ВЫБИВАЛИСЬ СИЛОЙ?

Впрочем, от этих показаний фельдшер позже отказался. Медик давал их во время первого допроса в полиции. Сторона защиты утверждает, что признания из Ивана буквально выбили за счет морального и физического давления.

Фельдшера допрашивали 21 декабря 2020 года. В ночь на 22 декабря он обратился в больницу с травмами — ему диагностировали закрытую тупую травму головы и сотрясение мозга. Обвинение посчитало, что это не является доказательством того, что Ивана избивали на допросе, и что все эти травмы он мог получить как до, так и после посещения следователя.

Но касательно синяка на лице Екатерины вопросов не возникло. Суд посчитал, что это Иван ударил девушку, хотя никаких показаний, кроме слов самой пострадавшей, на этот счет нет.

АДВОКАТ ТРЕБУЕТ ЗАВЕСТИ ДЕЛО ПРОТИВ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Еще одна интересная деталь — фамилия полицейского, который доставлял Ивана на допрос, полностью совпадает с фамилией потерпевшей. Суду он заявил, что не является родственником девушки. Но сторона защиты просит проверить этот момент и возбудить дело против сотрудников полиции за то, как они обращались с Иваном.

— Мы пытаемся возбудить уголовное дело против сотрудников полиции, обращались уже несколько раз, но постоянно получаем отказ. Сейчас подала очередную жалобу, она находится на проверке, — рассказывает адвокат Марина Кашич.

ИЗ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ — СЛОВА ПОСТРАДАВШЕЙ

В итоге фельдшера признали виновным по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Копейский городской суд назначил ему 3,5 года колонии общего режима, а также обязал выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

— Суд опирался исключительно на показания потерпевшей. Были еще косвенные показания ее родственницы, и все. Сама девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения, еще у нее была травма головы, — добавила Марина Кашич. — Ее слова мало того, что ничем не подтверждаются, но и опровергаются. Она сразу обвинила Ивана категорично, что потом он ее якобы еще и ударил, хотя наши свидетели говорят, что ее никто и пальцем не тронул. Но их показания не берутся во внимание.

По словам адвоката, в дороге фельдшер осматривал девушку в медицинских целях, в том числе делал ЭКГ. В этот момент он мог случайно коснуться ее груди. Смотрел низ живота, но половые органы не трогал.

— Проводилась биологическая экспертиза, есть даже заключение, что на трусах потерпевшей нашли эпителий Ивана. Но эту экспертизу мы опровергли со специалистом из Москвы, которая сделала рецензию и приезжала на судебное заседание. Судья в итоге даже не включил экспертизу в приговор. Сам Иван говорит, что был в перчатках, и он сомневается, что его следы могли остаться на трусах. Когда мы начали запрашивать материалы экспертизы, нам сказали, что они уже уничтожены, хотя должны храниться 5 лет. Там явно были какие-то, мягко говоря, недочеты, — считает Марина Кашич.

Ивана характеризуют как исключительно положительного медика. Фото: предоставлено КП

МЕДИКАМ ТЕПЕРЬ НЕЛЬЗЯ ТРОГАТЬ ПАЦИЕНТОВ?

В качестве смягчающих обстоятельств во время вынесения приговора суд учел исключительно положительные характеристики Ивана, как по месту жительства, так и на работе. Мужчина работает фельдшером с 2010 года. Коллеги убеждены, что Иван не мог совершить то, за что его осудили. Кроме того, они теперь боятся, что такая ситуация может произойти с любым из них. Сотрудники скорой помощи собрали порядка 100 подписей и обратились к суду апелляционной инстанции с просьбой разобраться в этом деле.

— Иван нам говорил, если бы этой девушке снова понадобилась помощь, он бы не задумался ни на секунду и спас ее, — рассказывают коллеги фельдшера. — Но если у него будет судимость, ему запретят заниматься медицинской деятельностью. Считаем, что произошла гадкая несправедливость.

КП-Челябинск связалась с представителями потерпевшей, но они отказались комментировать всю эту ситуацию.

— Я не смогу ничего комментировать по этому делу, это было закрытое судебное заседание, — заявил адвокат.

Защитники Ивана подали апелляцию в Челябинский областной суд. Туда она поступила 9 ноября. Адвокат надеется, что доводы защиты примум во внимание и приговор отменят.

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