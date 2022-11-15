«Наторговали на полмиллиарда долларов»: Александр Лукашенко удивился масштабам сотрудничества на встрече с Алексеем Текслером

Алексей Текслер и Александр Лукашенко договорились, что могут продавать и больше. Фото: пресс-служба губернатора.

В Минске сегодня прошла официальная встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Стороны обсудили возможность расширения сотрудничества между Южным Уралом и братской Республикой. Президент Белоруссии удивился, насколько уже велико взаимодействие территорий и назвал впечатляющие цифры:

— Знаю Челябинскую область, тем не менее удивился той мощи, которой вы обладаете, — приводил слова Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко пресс-служба правительства региона. — Мы наторговали в этом году примерно на полмиллиарда долларов. Думаю, в этом году должно быть больше. Чего греха таить, кто-то ушел, мы заняли определенные ниши в Российской Федерации.

Основное сотрудничество будет касаться импортозамещения. Фото: пресс-служба губернатора.

Александр Лукашенко предложил увеличить эту внушительную цифру и расширить торговлю, закупая, например, современную технику и оборудование, а также помочь с импортозамещением.

— Задача трудная, но мы уже сегодня видим, интенсивно работая по импортозамещению, что мы решим эту проблему, — уверенно отметил Лукашенко.

По данным губернатора Челябинской области Алексея Текслера, товарооборот между нашими территориями вырос на 20%, но это далеко не предел. В качество подтверждения южноуральский глава предложил несколько совместных проектов.

Александр Лукашенко поразили объемы торговли между Челябинской областью и Республикой Беларусь. Фото: пресс-служба губернатора.

— Очень важно, что мы практически не конкурируем на рынке, при этом у нас единые вызовы, единые задачи, сказал Алексей Текслер.

Точки соприкосновения в первую очередь касаются машиностроения, промышленного оборудования и сельского хозяйства.

Так, Челябинская область планирует построить крупный животноводческий комплекс, который будет работать на белорусском оборудовании. А на базе Челябинского тракторного завода начнут производить гусеничные тракторы «Беларусь». Нашел для себя выгодные предложения и автозавод «Урал».

Делегация Челябинской области работала в Минске два дня и заключила множество соглашений. Фото: пресс-служба губернатора.

Не забыли Александр Лукашенко и Алексей Текслер о культуре и образовании. теперь наши студенты поедут по обмену в братскую Республику.

По итогам официального визита южноуральской делегации Беларусь поставит в Челябинскую область 150 тракторов для сельскохозяйственной отрасли и еще 150 тракторов для сферы ЖКХ. Минский завод лифтового оборудования отправит 90 лифтов.

Государственный ансамбль танца «Урал» в 2023 году станет участником легендарного фестиваля «Славянский базар», а белорусские коллективы посетят Бажовский фестиваль.

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