Златоуст внес большой вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Президент России Владимир Путин присвоил Златоусту звание «Город трудовой доблести». Соответствующий указ был опубликован во вторник, 15 ноября, на официальном портале правовой информации.

— За значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание, — говорится в документе.

Помимо Златоуста звание «Город трудовой доблести» получили Астрахань, Вологда, Горловка, Каспийск, Норильск, Орск и Якутск. Также этой чести удостоили Луганск, который недавно вошел в состав России.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уже поздравил Златоуст с присвоением почетного звания. По словам главы региона, это достойная оценка вклада города в победу в Великой Отечественной войне.

— О работе предприятий города в годы войны лучше всего скажут цифры. Промышленность Златоуста за это время дала стране более полутора миллионов тонн стали, почти полтора миллиона тонн проката, почти четырнадцать миллионов корпусов снарядов и мин. — отметил Алексей Текслер. — И, конечно, главный бренд Златоуста - холодное оружие. Например, знаменитые «черные ножи», которые полюбились бойцам Красной армии.

Напомним, в 2020 году звание «Город трудовой доблести» присвоили Челябинску. Этой же чести удостоили и Магнитогорск. В обоих городах установили стелу с изображением герба и текстом указа президента.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.