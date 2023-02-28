Уроки мужества: как в Челябинске отметили День защитника Отечества

День защитника Отечества собрал вместе 12 тысяч челябинцев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

23 февраля перестал быть обычным мужским праздником. В Челябинской области появились новые Герои России, а пока мужчины защищают страну, большое количество волонтеров и общественных организаций собирают и отправляют гуманитарную помощь.

В Челябинске в честь Дня защитников Отечества сначала прошел митинг-концерт, который собрал в парке имени Гагарина 12 тысяч человек. Губернатор Алексей Текслер отметил, что праздник стал по-настоящему все народным.

— Мы гордимся нашими бойцами, кадровыми военными, добровольцами, мобилизованными ребятами, сотрудниками правоохранительных органов, кто находится там в командировке, — обратился глава региона к жителям во время митинг-концерта. — Там наши медики, волонтеры. Мы гордимся все ми, кто поддерживает нашу страну. Мы мобилизовали все ресурсы для Победы, и эта Победа обязательно придет.

ГОРДИМСЯ ГЕРОЯМИ

Праздник 23 февраля начался у Вечного огня на Аллее Славы. Память погибших бойцов пришли почтить военные и ветераны, губернатор Алексей Текслер, цветы несли и обычнее жители.

Глава региона, военные и ветераны почтили память защитников Отечества. Фото: пресс-служба губернатора.

В этот день долго не расходились: обсуждали и вспоминали. Председатель комитета ветеранов войны и военной службы Калининского района Александр Дюжаков проводил добровольцем на Донбасс сына Андрея. Он пошел по стопам отца, участвовал в двух чеченских кампаниях и на спецоперацию отправился еще в сентябре.

— Я горжусь им, и все будет нормально, мы победим, — говорит Александр Дюжаков. — Мы созваниваемся, говорит, все идет по плану. Но сегодня поздравить не получилось, не было связи.

Пока сын защищает Родину, отец ведет уроки мужества в челябинских школах, рассказывает детям, почему ситуация требует мобилизации и за что сегодня сражаются воины.

— В октябре в образовательном центре № 1 проводил урок, — рассказал Александр Дюжаков. — Потом дети мне позвонили и сказали, что закупили материалы и начали шить подшлемники для касок на уроке труда. А с учениками 104-й школы написали и отправили на Донбасс 200 писем. Сын потом рассказывал, что их там постоянно перечитывают.

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

Особенно трогательным получился праздничный концерт в Театре оперы и балета имени Глинки. Помимо военнослужащих, курсантов, ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации, участников специальной военной операции пришли семьи Героев России. Их зал приветствовал аплодисментами стоя.

Это родные полковника Сергея Кислова, удостоенного «Золотой Звезды» посмертно после проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе в 2001 году; летчика Александра Антонова, который погиб при выполнении боевого задания в декабре 2022 года; Александра Яковлева, отличившегося в Грозном в 1996 году; Тимура Ибрагимова, боровшегося с группой боевиков в Дагестане в 2009 году.

— Сегодня новое поколение наших земляков продолжает доблестные традиции российского воинства, с честью выполняет свой воинский долг, проявляет мужество и стойкость в ходе специальной военной операции. Отвага и героизм этих ребят сравнимы с подвигом дедов и прадедов, сражавшихся с фашизмом, — сказал губернатор Алексей Текслер.

Для военных и их семей выступили актриса Анастасия Макеева, певец Родион Газманов, известные челябинские коллективы: ансамбль танца «Урал», ансамбль МВД России по Челябинской области.

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