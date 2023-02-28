В общежитии челябинского медицинского университета нашли тело студента

Причиной смерти могло стать хроническое заболевание. Фото: Яндекс.Карты
В общежитии медицинского университета нашли тело студента. Информацию об этом КП-Челябинск подтвердили в пресс-службе ЮУГМУ. Известно, что парень умер в понедельник, 27 февраля. При этом никаких признаков насильственной смерти на его теле не обнаружили.
— По данному факту в настоящее время проводятся проверки, — добавили в пресс-службе Южно-Уральского государственного медицинского университета.
В пресс-службе Следственного комитета пока не владеют подробностями о случившемся. По информации пользователей социальных сетей, студент учился на пятом курсе. Причиной трагедии могло стать обострившееся хроническое заболевание.
В январе этого года стало известно о смерти 11-классника из гимназии. Оказалось, что парень совершил суицид, причем это была уже не первая попытка. Тело гимназиста в комнате обнаружила его мать, которая вернулась домой после работы. КП-Челябинск пообщалась с учениками и сотрудниками гимназии, и они рассказали нам о странностях в поведении молодого человека.
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