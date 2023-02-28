«Признание» достойных: кто получил главную общественную награду Челябинска

Лауреаты получили «Признание». Фото: администрация Челябинска.

Благодаря этим людям «Челябинск» звучит на мировом уровне, а город становится лучше. Награды вручили в торжественной обстановке в театре оперы и балета. Каждый рассказал о том, какие уроки вынес из детства и как они помогают сейчас.

Наталья Котова открыла церемонию. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ОБРАЗОВАНИЕ

С экранов на зрителей смотрит озорная девчонка в пионерском галстуке. Это 13-летняя Наталья Котова, которая еще не знала, что через несколько лет станет учителем, а потом главой города-миллионника. Именно Наталье Петровне выпала честь открыть церемонию и вручить первую, «педагогическую» награду.

- Это не просто премия - это заслуженная награда за кропотливый каждодневный труд настоящих профессионалов своего дела, тех, кто вкладывает время и силы в свой любимый город и его жителей, кто заботится об их благополучии и процветании, реализуя социально значимые проекты, - отметила в приветственном слове глава города Наталья Котова.

Награду за личный вклад в развитие образования получил учитель информатики, ведущий специалист физико-математического лицея № 31 Алексей Егоров. Его воспитанники становятся победителями и призерами всероссийских и международных олимпиад по программированию.

Алексея Егорова поздравили его воспитанники.

- Мечтал в детстве стать хоккеистом, машинистом электровоза, а больше 20 лет работаю учителем. За последние два года мои ученики завоевали две золотые медали на международных соревнованиях. Главный урок из детства, который я запомнил, - делать все качественно, чтобы не приходилось потом переделывать, - рассказал Алексей Егоров.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

В номинации «За лучший социально значимый проект. Личный вклад» награждена соучредитель и директор благотворительного фонда «Рожденная побеждать» Лариса Лунева. Награду ей вручила учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер. Она отметила, что четвертый год принимает участие в проекте в качестве эксперта и каждый раз восхищается командой и героинями в инвалидных креслах, которые становятся примером жизнелюбия.

Ирина Текслер и Лариса Лунева. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За шесть лет проведения конкурса в нем приняли участие 73 представительницы из разных городов страны и ближнего зарубежья.

- Задача проекта - показать, что концентрироваться нужно не на травмах, проблемах и ограничениях, а на ресурсах, возможностях и талантах. Наши героини показывают, как важно ценить каждый миг жизни, - рассказала Лариса Лунева.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«За активную благотворительную деятельность. Личный вклад» - премию «Признание» получил генеральный директор группы компаний «Бовид» Михаил Видгоф. Он признался, что в детстве мечтал стать хоккеистом и даже играл в высшей лиге. Сейчас, будучи бизнесменом, он способствует развитию этого вида спорта в Челябинске. Компания помогла построить три стадиона и 11 освещенных хоккейных кортов, организовала постоянный турнир среди дворовых команд «Золотая шайба».

Михаил Видгоф. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Мой главный урок из детства: за свои поступки ты отвечаешь сам, - рассказал Михаил Видгоф и теперь сам делает все, чтобы помогать другим.

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СПОРТА

«За вклад в развитие физической культуры и спорта. Личный вклад» - отмечена заслуженный тренер России по плаванию Татьяна Новикова. Она воспитала более 800 разрядников, 28 кандидатов в мастера спорта, 14 мастеров спорта и одного заслуженного мастера спорта. А в 2021 году воспитанница тренера Валерия Шабалина стала паралимпийской чемпионкой, завоевав сразу три «золота».

Татьяна Новикова. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Получить такую награду - это большая честь. Не поверите, но у меня сейчас волнение такое, как на Олимпиаде, - поделилась тренер. Со сцены Татьяна Новикова пожелала, чтобы в городе было больше бассейнов и дети могли учиться плавать и развиваться в этом виде спорта.

КУЛЬТУРА В НОВОМ ВИДЕ

В номинации «За вклад в развитие культуры и искусства. Вклад организации» премией награждена детская библиотека им. Горького. Статуэтку из рук министра культуры области Алексея Бетехтина получила заведующая отделом организационно-методической работы централизованной системы детских библиотек Ольга Лаптева. В следующем году библиотека отметит свое 90-летие. И к юбилею учреждение подходит абсолютно модернизированным: формат «библиотека без стен» и максимум мероприятий для маленьких читателей и подростков.

Ольга Лаптева. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ВОЛОНТЕРСТВО

Победителем в номинации «За лучший социально значимый проект. Вклад организации» стала автономная некоммерческая организация «Уральский центр патриотических, спортивных и молодежных инициатив «Альфа». Компания во главе с Еленой Беспаловой организовывает акции помощи жителям Донбасса, мобилизованным. За 2022 год совместно с другими организациями и неравнодушными челябинцами в ДНР был отправлен гуманитарный груз на 50 миллионов рублей.

Елена Беспалова. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СПРАВКА «КП»

Награда была учреждена в 2006 году, и ее основная цель - оценка социально значимой деятельности компаний и горожан. Инициатором выступила Челябинская городская Дума совместно с администрацией города.

Премия присуждается победителям в трех основных номинациях: «За лучший социально значимый проект», «За вклад в развитие отрасли» и «За активную благотворительную деятельность». В каждой номинации предусмотрено две категории: за личный вклад и вклад организации.

В состав оргкомитета входят представители Челябинской городской Думы, администрации города, общественных объединений, экспертного сообщества и почетных граждан города. Решение о награждении принимается простым большинством голосов при последовательном обсуждении кандидатур.

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