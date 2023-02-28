Проверка системы оповещения в Челябинской области 1 марта 2023: что делать, если звучит сирена

Проверка запланирована на 1 марта Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Челябинской области 1 марта проведут проверку системы оповещения. Об этом сообщили в региональном министерстве общественной безопасности.

Плановые проверки будут проходить 1 марта с 10:30 до 14:00 часов. В этот промежуток времени южноуральцев просят не паниковать и сохранять спокойствие.

— Жители региона в течение нескольких минут будут слышать характерный сигнал «Внимание всем!» (прерывистое звучание электросирен). Услышав звук сирены, не волнуйтесь – это осуществляется проверка системы централизованного оповещения населения, — объяснили в министерстве общественной безопасности Челябинской области.

Кроме того, на экранах телевизоров покажут заставку с информационным текстом, а через домофонную сеть компании «Интерсвязь» произведут запуск речевого оповещения. Также всем пользователям приложения «МЧС России» придет push-уведомление о проведении проверок систем оповещения.

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