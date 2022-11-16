Вызвали полицию и врачей: пьяный южноуралец привел босоногого ребенка в банк

Четырехлетний ребенок увязался следом за собутыльником отца Фото: Иван МАКЕЕВ

В Южноуральске полицейские вызвали на допрос мать, чей четырехлетний сын пришел в отделение банка босиком. В отношении женщины составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Об этом КП-Челябинск сообщили в городской полиции.

— В настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает. Сотрудниками полиции продолжается работа по всем обстоятельствам инцидента, — рассказали в полиции Южноуральска.

Полицейские выяснили, что мать ушла забирать двух младших детей. Старшего она оставила в компании отца ребенка и его знакомого. Мужчины распивали вместе спиртное.

В какой-то момент отец ребенка уснул, а его знакомый вышел на улицу. Мальчик самостоятельно оделся и увязался следом. Заметив идущего за ним по снегу ребенка без обуви, мужчина завел его в банк и там оставил. Сотрудники финансового учреждения вызвали сотрудников полиции и медиков. Ребенка госпитализировали с признаками обморожения, ему оказали медицинскую помощь.

В министерстве социальных отношений Челябинской области сообщили, что семья состоит на учете в органах профилактики. Сотрудники ведомства поставили на контроль ситуацию с босоногим мальчиком.

— Нами будет проведена проверка органов и учреждений системы социальной защиты населения Южноуральска в части оценки полноты и эффективности принимаемых мер в работе с этой семьёй и в целом по направлению, — рассказали в пресс-службе Минсоца.

Также в обстоятельствах инцидента разбираются следователи. В настоящий момент проводится доследственая проверка.

— Будет дана оценка действиям родителей по надлежащему уходу за ребенком, а также действиям должностных лиц социальных служб учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

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