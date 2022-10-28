В заксобрании Челябинской области отметили 30-летие инклюзивного образования в ЧелГУ и на Южном Урале

Фото: пресс-служба ЧелГУ

В большом зале законодательного собрания Челябинской области состоялся торжественный приём, посвящённый 30-летию инклюзивного образования в ЧелГУ и на Южном Урале.

Событие объединило руководителей областного парламента, региональных министерств образования и науки, социальных отношений, Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, вузов-партнёров ЧелГУ из Челябинской, Свердловской и Курганской областей, колледжей и школ, а также общественных организаций инвалидов.

Фото: пресс-служба ЧелГУ

«Челябинский государственный университет одним из первых вузов в стране обратился к проблеме обучения лиц с инвалидностью на базе университетов. И проблему эту решил, – отметил ректор Сергей Таскаев. – С набора экспериментальных групп в 1992 году через создание факультета доступности высшего образования, перевод студентов-инвалидов на интегрированную форму обучения, открытие учебно-консультационных пунктов в Челябинской области, закрепление серьёзности наших намерений региональными и федеральными статусами ЧелГУ как ведущего вуза в области инклюзивного образования – до открытия Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Флагманские позиции в этой нише мы сохраняем до сих пор».

Сотрудники ресурсного учебно-методического центра помогают 29 вузам в трёх территориях создавать специальные условия инклюзивного образования: они делятся опытом, составляют методические рекомендации, консультируют, готовят преподавателей и сотрудников сферы профобразования к работе с инвалидами. Большое внимание уделяется личностному и профессиональному самоопределению абитуриентов и их адаптации в вузе. Специалисты сопровождают ребят во время обучения и помогают им трудоустроиться, создают необходимые условия для включения студентов с инвалидностью во все сферы университетской жизни и, конечно, педагоги и сотрудники центра всегда в поиске новых форм работы и подходов.

Фото: пресс-служба ЧелГУ

«Мы стремимся выстроить систему индивидуального непрерывного сопровождения молодых людей с инвалидностью, – комментирует начальник РУМЦ ЧелГУ Дарья Романенкова. – Тесно работаем со специальными коррекционными школами, колледжами и техникумами, где учатся дети с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. Для нас очень важно обеспечить преемственность форм и методов работы, эффективных на предыдущих этапах образования, помочь будущим абитуриентам сориентироваться в современных профессиях, содействовать трудоустройству наших студентов и выпускников».

Выдающиеся результаты ЧелГУ в области инклюзивного образования отметили партнёры, которых у вуза очень много.

Фото: пресс-служба ЧелГУ

«В течение 30 лет Челябинский госуниверситет разрабатывал новые технологии и методики обучения, учил правильному и эффективному использованию средств обучения и реабилитации. За это время поменялось многое: наше законодательство, экономика, уровень благоустройства, но неизменным осталось трепетное отношение с людям с ограниченными возможностями здоровья и максимально возможное вовлечение их в процесс созидания, – сказал директор Курганского филиала РАНХиГС Валерий Яхонтов. – Спасибо сотрудникам ЧелГУ за то, что вы объединили передовые вузы Уральского федерального округа. Мы верим, что только совместными усилиями мы способны изменить мир к лучшему».

Фото: пресс-служба ЧелГУ

Директор Златоустовского индустриального колледжа им. П.П. Аносова Виктор Сидоров рассказал о методической помощи и поддержке от ЧелГУ:

«Наш колледж с 1949 года обучает инвалидов по слуху обработке металла давлением. Первые 40 лет этот процесс проходил, как в темноте. Мы не получали ни консультационной, ни методической помощи, а с зарождением работы по обучению инвалидов в ЧелГУ мы приобрели надёжного партнёра уже 30 лет ощущаем поддержку. Уверен, что университет работает с профессиональными организациями среднего профобразования не только в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, но и за их пределами. Поскольку специалисты РУМЦ ЧелГУ – ведущие эксперты на всероссийских конференциях, да и федеральный окружной учебно-методический центр СПО по инклюзивному образованию не обходится без участия Челябинского государственного университета», – резюмировал глава ЗлатИК.

Фото: пресс-служба ЧелГУ

Но самое главное, это успехи выпускников, которых за годы работы уже почти 500. Они находят себя в различных сферах. Помимо работы по специальности, многие оканчивают аспирантуру, защищают кандидатские диссертации, работают в общественных организациях, профессионально занимаются спортом, открывают собственное дело. За последние пять лет доля трудоустроенных выпускников с инвалидностью составила 70%, из них 77% работают по полученной специальности.

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