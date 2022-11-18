В Минске состоялась встреча Александра Лукашенко и Алексея Текслера

Челябинская область и Беларусь договорились о расширении сотрудничества. Фото: пресс-служба губернатора.

За последний год делегация челябинских промышленников взяла курс на ближнее зарубежье: Индия, Туркменистан, Азербайджан. Поиск новых партнеров в дружественных странах — важная гарантия стабильной экономики региона. Одним из самых надежных партнеров Челябинской области является Республика Беларусь.

Делегацию Южного Урала из 60 человек возглавил губернатор Алексей Текслер, в нее также вошли члены правительства, руководители крупных предприятий, среднего и малого бизнеса. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко лично принял представителей Челябинской области. Его впечатлили цифры по объему торгового оборота за 2021 год с отдельно взятым регионом.

Фото: пресс-служба губернатора.

— Зная Челябинскую область, тем не менее, удивился той мощи, которой вы обладаете, — отметил Александр Лукашенко. — Мы примерно на полмиллиарда долларов в том году наторговали с областью. Думаю, в этом году должно быть больше. Чего греха таить, кто-то ушел, мы заняли определенные ниши в Российской Федерации.

Возможность расширения сотрудничества и стала основной темой переговоров. Челябинской области есть что предложить: новые технологии в агропромышленном комплексе, науке, медицине. В Беларуси развито машиностроение и станкостроение.

Импортозамещение — ключевой интерес двух братских государств. Это подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

— Мы практически не конкурируем на рынке, при этом у нас единые вызовы, единые задачи, в первую очередь — импортозамещение, — сказал глава Южноуральского региона. — Мы говорили про машиностроение, про дополнительные поставки различного оборудования, в том числе станков, говорили о развитии сельского хозяйства.

ПРОЕКТЫ ЮЖНОГО УРАЛА И БЕЛАРУСИ

После встречи с президентом губернатор Алексей Текслер обсудил перспективы развития промышленности с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым, а также посетил Минский автомобильный завод. С этим предприятием наш регион уже сотрудничает. По одному из контрактов в Златоуст прибудут 17 автобусов «МАЗ-206».

Большие планы у Челябинской области на совместное производство. В Минске обсуждалось открытие на базе Челябинского тракторного завода тракторов «Беларусь». Также в регионе появится крупный животноводческий комплекс с оборудованием из Беларуси. Подключился к сотрудничеству и автозавод «Урал». Он будет закупать у предприятий Республики комплектующие.

По итогам визита заключены контракты на поставку 150 тракторов для сельского хозяйства и еще 150 машин для сферы ЖКХ. Минский завод лифтового оборудования доставит на Южный Урал 90 лифтов.

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

Промышленность и экономические показатели — далеко не единственное, что обсуждалось в Беларуси на высшем уровне. Алексей Текслер поблагодарил Александра Лукашенко за приглашение Государственного ансамбля танца «Урал» на фестиваль «Славянский базар» в 2023 году.

— Мы гордимся нашим прославленным коллективом, — отметил Алексей Текслер во время разговора с президентом Беларуси. — Также мы приглашаем посетить наш Бажовский фестиваль, который собирает до 40 тысяч человек.

В холле Минской городской ратуши региональный минкульт открыл фотовыставку «Путешествие в Челябинскую область». Посетители знакомились с живописными местами, старинной архитектурой и промышленными видами Южного Урала.

ЦИТАТА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— С одной стороны, мы имеем традиционные налаженные связи, с другой стороны, мы можем друг друга дополнять, реализовывать новые совместные проекты. Очень важно, что мы практически не конкурируем на рынке, при этом у нас единые вызовы, единые задачи, в первую очередь — импортозамещение. Мы говорили про машиностроение, про дополнительные поставки различного оборудования, в том числе станков, говорили о развитии сельского хозяйства.

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