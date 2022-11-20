Международный турнир по дзюдо «Russian Judo Tour» в Челябинске: у южноуральцев 12 медалей

Южноуральцы на турнире по дзюдо «Russian Judo Tour» в Челябинске завоевали 12 медалей. Фото: Алексей МИКУШИН

На два дня, 19 и 20 ноября, Челябинск стал российской столицей дзюдо. Больше 200 спортсменов из России, Республики Беларусь, Узбекистана, Таджикистана, Израиля, Монголии и Индии разыграли медали в своих весовых категориях среди мужчин и женщин.

На счету южноуральских дзюдоистов 12 медалей: три золотых, три серебряных и шесть бронзовых наград.

Победителями турнира стали челябинцы Анастасия Холодилина, Ирина Зуева и Арафат Боташев. «Серебро» у Дины Гизатулиной, Сабины Гилязовой и Дениса Коротаева. «Бронза» у Ивана Сырцева, Алексея Собянина, Алевтины Гаитовой,Таисии Киреевой, Асхаба Хаджимурадова и Юрия Божа.

Многие рассчитывали, что победу на турнире одержит недавняя победительница чемпионата России Сабина Гилязова. Однако девушка в конце схватки упустила «золото», пропустив прием соперницы. После награждения Сабина рассказала, что добиться успеха ей помешала травма, полученная в поединке за выход в финал, и недавно перенесенная простуда.

Сабина Гилязова завоевала на турнире «Russian Judo Tour» в Челябинске серебряную медаль. Фото: Алексей МИКУШИН

— Я приболела немного и к этому турниру толком не готовилась. Но в родных станах, конечно же, с удовольствием выступила. Поддержка трибун очень помогала. К тому же на трибунах за меня болели папа и брат. Они живут в Катав-Ивановске. Выехали в четыре утра. Приехали к началу турнира и весь день болели за меня, — подедилась впечатлениями Сабина Гилязова.

Кстати, призовой фонд турнира составил 2,8 млн. рублей. Победители получили по 100 тысяч, вторые призеры — по 50, третьи — по 25 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.