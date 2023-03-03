Врачи получат выплаты вне ОМС, а бизнес новую поддержку

Парламентарии проголосовали за поправки в бюджет, которые помогут обновить коммунальную инфраструктуру. Фото: пресс-служба Заксобрания.

Депутаты Законодательного Собрания внесли поправки в закон о бюджете Челябинской области на 2023 год. Кроме того, приняты законы по поддержке бизнеса, сельхозтоваропроизводителей, дополнительные выплаты врачам.

КОММУНАЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

В Челябинской области в 2023 году существенный объем средств будет направлен на обновление и реконструкцию сетей коммунальной инфраструктуры. На эти цели 283 млн рублей направил Фонд развития территорий. Соответствующие изменения внесены в региональный закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Средства Фонда пойдут на реконструкцию очистных сооружений в Магнитогорске и Карабаше, а также на строительство центральной отдельно стоящей отопительной котельной в поселке Энергетиков Троицкого городского округа. Кроме того, по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера перераспределены средства областного бюджета на социально значимые расходы, в том числе муниципалитетам для решения вопросов местного значения.

Как пояснил председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев, на завершение строительства социальных объектов государственной и муниципальной собственности будет направлено более 700 млн рублей. На модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры запланировано почти 363 млн рублей. 150 млн рублей предусмотрено на содержание рекультивированного земельного участка, занятого городской свалкой в Металлургическом районе Челябинска. Около 70 млн рублей направят на строительство (приобретение) жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ВРАЧАМ

Медицинским работникам в Челябинской области установили новые социальные выплаты. Депутаты Заксобрания поддержали инициативу губернатора Алексея Текслера.

Деньги будут выплачивать с 1 января по 31 декабря 2023 года из регионального бюджета врачам, фельдшерам, младшему медицинскому персоналу, которые оказывают не входящую в базовую программу ОМС скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам (например, психиатры, наркологи, дерматовенерологи, фтизиатры).

Врачи получат выплаты за услуги вне ОМС. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Сегодня на уровне Федерации утверждена базовая программа ОМС, и медработники, оказывающие услуги в рамках программы, получают выплаты из бюджета, — уточнил председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков. — Но есть еще целый перечень услуг, которые в нее не входят. С принятием областного закона и такие медики смогут получать спецвыплату за счет регионального бюджета. По нашим данным, это будет порядка 689 специалистов.

Максимальный размер специальной социальной выплаты составляет от 4 500 рублей до 18 500 рублей в месяц.

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

На заседании Законодательного Собрания депутаты приняли ряд законов в поддержку предпринимателей. Один из них устанавливает владельцам бизнеса срок рассрочки оплаты выкупаемого движимого имущества, которое находится в государственной собственности Челябинской области.

Проект закона внесен депутатами Владимиром Дремовым, Евгением Илле, Дмитрием Клеутиным, Вадимом Ромасенко и Евгением Субачевым.

По федеральному законодательству при возмездном отчуждении арендуемого недвижимого имущества из государственной или муниципальной собственности субъекты малого и среднего бизнеса (СМСБ), арендующие такое имущество, имеют преимущественное право на его приобретение по рыночной цене при соблюдении ряда условий.

С 1 марта 2023 года арендаторы, помимо недвижимого имущества, смогут выкупать арендуемое ими движимое имущество. Изменения распространяются и на отношения по договорам аренды, заключенным до 1 марта 2023 года.

При этом арендуемое движимое имущество должно быть включено в перечень государственного или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование СМСБ, а также находиться во владении и пользовании таких лиц не менее 1 года в соответствии с договором аренды. Законом устанавливается рассрочка оплаты выкупаемого имущества на 5 лет, что позволит предприятиям малого и среднего бизнеса не привлекать кредиты, а это создает дополнительные возможности развития предпринимательства.

В первом квартале 2023 года министерством имущества Челябинской области планируется включить в перечень областного имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование предпринимателей, 48 объектов движимого имущества.

Еще один принятый на заседании закон помогает бизнесу, который занимается импортозамещением. В 2023 году устанавливается льготная арендная плата в размере 1 рубля по договорам аренды за земельные участки, предоставленные гражданам России или юридическим лицам в аренду без проведения торгов для производства продукции, необходимой для импортозамещения. Перечень такой продукции устанавливает исполнительный орган Челябинской области, реализующий единую государственную политику в сфере промышленности.

ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Продолжает меняться законодательство в пользу сельхозпроизводителей. Депутаты одобрили поправки в закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Челябинской области».

— В декабре 2022 года были внесены изменения в федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», — пояснил председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Евстигнеев. — В том числе, уменьшены сроки изъятия неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения, исключена возможность ухода от ответственности за нарушение законодательства путем прекращения и перехода права собственности на такой участок и упрощен порядок признания муниципальной собственности на невостребованные земельные доли.

Изменения внесены в закон Челябинской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», чтобы привести его в соответствие с федеральным законодательством.

Также парламентарии одобрили поправки в закон Челябинской области «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства». Изменения позволят получать государственную поддержку научным организациям, профессиональным образовательным организациям, вузам, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности производят сельскохозяйственную продукцию или перерабатывают ее.

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПОБЕДЫ

На заседании областного парламента одобрен законопроект, внесенный фракцией КПРФ. По документу органы госвласти Челябинской области 9 мая обязаны одновременно вывешивать Государственный флаг России и копии Знамени Победы на зданиях (либо поднимать на мачтах, флагштоках), в которых размещаются органы государственной власти региона.

— Необходимость принятия закона вызвана многочисленными обращениями ветеранских организаций в адрес Законодательного Собрания, — отметил председатель областного парламента Александр Лазарев. — Он очень своевременный, тем более что в мае мы будем отмечать День Победы. Губернатор Алексей Леонидович Текслер поддержал данную инициативу.

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