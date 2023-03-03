Столичный эксперт оценил, как кормят школьников в Челябинске

Замглавы главы города по социальному развитию Сергей Авдеев и Андрей Плышевский побывали в цехах Уральского комбината питания. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Безопасной, полезной и вкусной. Именно такой в первую очередь должна быть еда школьников и детсадовцев, считает председатель правления Ассоциации предприятий отрасли социального питания Андрей Плышевский. Он приехал в Челябинск, чтобы оценить, как развивается Уральский комбинат питания - муниципальное учреждение, которое сегодня кормит больше 110 тысяч детей по всей области. Образовательные учреждения в ходе торгов заключают с комбинатом контракт, а тот, в свою очередь, полностью обеспечивает их продуктами, поварами и всем оборудованием на пищеблоках.

ПО ВСЕМ НОРМАМ

Первой точкой, куда приехал Андрей Плышевский, стал оптово-логистический склад на улице Героев Танкограда. Уральскому комбинату питания потребовалось порядка двух лет, чтобы довести здание бывшего цеха металлопроката до отвечающего всем нормам склада: здесь не было ни отопления, ни электричества, ни воды. А сейчас это современный центр, откуда ежедневно на специальных машинах отправляют порядка 30 тонн продуктов на пищеблоки школ, детских садов и детских домов региона. Продуманная система хранения - все товары лежат на поддонах, специальные холодильники для хранения заморозки и овощей, хороший ремонт.

- Это один из лучших складов среди комбинатов питания в России, отвечающий всем параметрам СанПиНов. Сделаны заливные полы, это дорого, но важно - по такому полу удобно перевозить товар, не поднимая пыли. Холодильники все со «шторами», чтобы не допускать смешивания потоков воздуха, высокие потолки позволяют организовать хранение в несколько ярусов, ремонт хороший. Еще бы вентиляцию сделать, - поделился впечатлением Андрей Плышевский.

Склад показался эксперту из Москвы одним из лучших. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как объяснил директор АО «Уральский комбинат питания» Игорь Воловой, вентиляция на складе - это последний этап реконструкции здания, установка запланирована уже на это лето - на цели понадобится порядка 1,5 - 2 млн рублей.

ЧИСТИМ И РЕЖЕМ ПО 25 ТОНН ОВОЩЕЙ В СУТКИ

85% школ в России построены таким образом, что в их пищеблоках можно только доготавливать пищу, то есть в школы должны поступать уже очищенные овощи. Организовать зоны по чистке, хранению, сливу воды в старых школах невозможно. Раньше в Челябинске было семь комбинатов питания, которые доставляли полуфабрикаты. Сейчас один - Уральский комбинат питания. Его цех - самый крупный в Челябинской области. Ежедневно линия может очистить около 25 тонн овощей: картофеля, лука, моркови, свеклы, капусты и др. Овощи здесь чистят, при необходимости режут и в вакуумных пакетах доставляют на пищеблоки.

В день производственная линия может выдавать 25 тонн очищенных овощей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Такой цех позволяет улучшить качество контроля продукции, так как все проверяется в одном месте, на сотнях пищеблоков сделать это сложнее. Во-вторых, это уход от цехового деления - нет необходимости содержать цеха и сотрудников в пищеблоках. И третье - замена ручного труда, а как следствие - экономия. Всю прибыль мы направляем на капитальный и текущий ремонт пищеблоков, замену оборудования, - говорит Игорь Воловой.

Игорь Воловой показал, как заготавливают овощи. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как отметил Андрей Плышевский, то, что из пищеблоков школ убраны вся грязные процессы (когда на лестницах навалены мешки с грязной картошкой - нарушение), это правильно и безопасно в первую очередь для детей:

- Обеспечить безопасность и полезность питания детей невозможно без современных решений. Мы видим, как на Уральском комбинате питания максимально грамотно стараются эти решения применять. Такую очищенную картошку в руки приятно брать.

КОТЛЕТКИ ПО САНПИНУ

Мясорыбный цех Уральский комбинат питания открыл буквально в этом году. Здесь готовят четыре вида фарша, а также котлеты и «ежики» для детей. Пока вручную. Автоматизированная котлетная линия пока «не пошла» - фаршемешалка сильно меняет структуру фарша, а такие плотные котлетки не пришлись по вкусу детям. Поставщиков мяса предприятие отбирает по итогам торгов и анализа продукции. Неизменным поставщиком курицы является «Ситно», а свинину и говядину в данный момент поставляет компания из Тюмени. Все процессы - от приемки товара до упаковки готовых котлет - строго разделены. Здесь все по нормам: сколько лука, сколько соли, сколько курятины, а сколько свинины.

Эти котлеты совсем скоро отправятся в школы Челябинска. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- По производству полуфабрикатов Челябинск однозначно в пятерке городов-лидеров. Хорошо, грамотно все сделали, - сказал Андрей Плышевский.

«НАШИ СТОЛОВЫЕ ДЕТИ ЛЮБЯТ»

Напоследок столичный эксперт побывал в пищеблоке школы №33 в Металлургическом районе Челябинска. Ежедневно повара здесь кормят порядка 323 учеников, многие из них - дети с ограниченными возможностями здоровья.

Как рассказала директор школы Надежда Милованова, детки питаться в столовой очень любят и всегда хвалят приготовленные блюда. Питание здесь отличается: для разных категорий свое меню - например, для деток с ОВЗ двухразовое. А вот буфет тут не прижился, директор, посовещавшись с родителями, решила, что горячее питание лучше и полезнее. Все готовится на пару, из специй - соль, сушеные петрушка и укроп. Булочки, конечно, тоже есть - их привозит или Уральский комбинат питания, если они есть в меню, или готовят повара на пищеблоке.

Капитальный ремонт в школьном пищеблоке комбинат провел в 2020 году. Пришлось непросто - здание построено в 30-х годах, вложились в ремонт серьезно, так что еще 20 лет проработает. УКП уделяет много внимания ремонту и замене оборудования на пищеблоках. Только в 2021 году на ремонт 10 школ потратили 49,5 млн рублей: полностью заменили полы, коммуникации, электрику, оборудование.

В школе № 33 провели капитальный ремонт и заменили оборудование в 2020 году. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году в планах - отремонтировать пищеблоки еще в восьми школах. Кроме того, комбинат дополнительно оборудует пищеблоки посудомоечными машинами и по новым нормам в ближайшие три года займется заменой вентиляций.

- То, что делает Уральский комбинат питания для школ, где невозможен полный цикл приготовления, удивительно. Низкий им поклон за то, что стараются что-то делать. Мало в каких городах задумываются именно о создании системы социального питания, как это сделано в Челябинске. Особенно когда предприятие - муниципальное, - сказал Андрей Плышевский.

К КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ РОДИТЕЛИ

По поручению Главы города Натальи Котовой в Челябинске усилена работа Штаба общественного родительского контроля, который теперь вправе проводить проверки организации питания в любом учреждении на выбор. Кстати, уже много лет дополнительный контроль организации питания во всех школах города в постоянном режиме осуществляется силами родительских комитетов. Каждый родитель при желании может присоединиться к группе контроля, для этого необходимо обратиться к директору школы.

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