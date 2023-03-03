«Кошки уже лежали без сознания»: бомжиха развела костер в подвале многоэтажки Магнитогорска, из-за которого едва не задохнулся весь подъезд

Из подъезда в ту ночь выбежали 25 человек. Фото: соцсети

Жители пятиэтажки на улице Индустриальной в Магнитогорске едва не задохнулись из-за пожара, который устроила бездомная женщина. 2 марта около четырех утра она проникла в подвал и решила развести там костер, чтобы согреться. По словам соседей, ключи ей мог дать кто-то из жильцов, с которыми она регулярно выпивает.

Очевидно, попытка согреться сразу пошла не по плану, и дым от костра начал распространяться по этажам. Ситуацию осложнило то, что недавно в подъезде меняли трубы, и в подвале после этого осталась большая дыра. Как рассказывают сами жильцы, они проснулись с ощущением того, что задыхаются.

— Всю квартиру окутал серый дым, мы проснулись от резкого запаха. В глазах мутно, ничего не было видно, а две наши кошки уже лежали без сознания. Слава богу, нашли их и сразу выбежали из квартиры, стучались к соседям, чтобы они тоже пошли на улицу, — поделилась жительница дома.

Пока люди выбегали из подъезда, спасая свои жизни, к дому уже подъехали сотрудники МЧС.

— Мы живем на пятом этаже в этом подъезде, проснулись от шума на нижних этажах. К нам никто не стучался. Дым так быстро проник в квартиру. Когда выбежали, на улице было несколько машин пожарных, — рассказала Екатерина Пояркова.

— Около пяти утра пожарные до последнего стучались в двери, чтобы все проветрили квартиры. Герои! Из-за этого инцидента мы всем подъездом остались без воды и света, но главное, что все живы, — пишет Анастасия Чехова.

Всего в ту ночь из подъезда выбежали 25 человек, среди которых было пятеро детей. Сотрудники МЧС спустились в подвал, чтобы потушить пожар и обнаружили там ту самую женщину. Они вытащили ее на воздух, в результате никто не пострадал. Животных тоже спасли.

— Пожар ликвидирован в короткий срок, на тушении работали четыре единицы техники и 16 человек личного состава, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru