Центр «Мой бизнес» идет на юг: в Карталах открывается институт развития для предпринимателей и самозанятых

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Цель развития филиальной сети центра «Мой бизнес» Челябинской области – сделать государственную поддержку более доступной и эффективной для предпринимательского сообщества региона. Предполагается, что в карталинском филиале воспользоваться услугами института развития смогут более 2 тысяч клиентов.

В центре «Мой бизнес» Челябинской области предприниматели могут получить финансовую, инжиниринговую, имущественную, образовательную, консультационную и другую поддержку. Карталинский филиал будет ориентирован на работу с предпринимателями Карталинского, Варненского, Брединского, Чесменского районов.

«За 2022 год к нам за консультациями обращалось порядка 300 предпринимателей из вышеперечисленных территорий. То есть спрос на государственную поддержку есть. Без сомнений, благодаря открытию филиала нам удастся увеличить этот показатель, и как следствие, большее количество предпринимателей смогут развивать свое дело при нашем содействии», – прокомментировала Ирина Казанцева, исполняющий обязанности генерального директора центра «Мой бизнес» Челябинской области.

По словам Натальи Максимовской, заместителя главы Карталинского муниципального района по муниципальному имуществу, земельным и правовым вопросам, активнее всего в Карталах развивается торговля. С центром «Мой бизнес» администрация будет прорабатывать развитие других экономических направлений, в том числе и молодежного предпринимательства.

«Надеемся, что открытие филиала центра «Мой бизнес» станет новым толчком для экономического развития Карталинского района. Перспективным направлением считаем перерабатывающее производство: у нас есть свое мясо, молоко, другая сельскохозяйственная продукция. Если мы со специалистами центра «Мой бизнес» проработаем рынки сбыта, расскажем нашим предпринимателям конкретный алгоритм действий, то уже в ближайшее время увидим результаты», – прокомментировала Наталья Максимовская.

Новое подразделение центра «Мой бизнес» находится по адресу: г. Карталы ул. Пушкина 15/4

Напомним, что филиалы центра «Мой бизнес» Челябинской области также действуют в Магнитогорске, Кыштыме, Златоусте, Миассе, Южноуральске. До конца года откроются новые подразделения в Сатке и Верхнем Уфалее.

Подробнее о мерах государственной поддержки на сайте мойбизнес74.рф или по телефону 8-351-200-52-74.

Работа центра «Мой бизнес» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».