День матери в ОК: галерея чудесных мам, фотомарафон и видеоподарки от звезд

Фото: ОК.ru

В преддверии Дня матери Одноклассники запускают проект «Чудесные мамы» – галерею судеб восьми совершенно разных женщин. Их всех объединяет вклад в мировую историю, который нельзя переоценить. Рассказы об этих героинях напомнят, что суперсила есть у любой матери: кто-то управляет компаниями, кто-то пишет книги, кто-то печет самые вкусные блинчики или вообще успевает делать несколько дел одновременно. Пользователи смогут отправить своим мамам видеоподарки от любимых звезд или поучаствовать в фотомарафоне #ЧудоМама и выиграть сертификат в онлайн-магазин.

ОК помогут вдохновиться на поздравление собственных мам. Так, пользователи смогут прочитать о супруге Льва Толстого Софье и ее вкладе в творчество писателя, об изобретательнице Джозефине Кокрейн и экозащитнице Эрин Брокович, о Мине Овчинской, предначертавшей будущее сына писателя, и других. Познакомиться с героинями можно на странице проекта. Всех этих очень разных женщин объединяет наличие качеств, которые помогли им самим или их близким добиться успеха, и быть мамой – одна из таких сверхспособностей.

Поблагодарить свою маму за ее суперсилу – не оставаться равнодушной и любить, несмотря ни на что, – можно, поучаствовав в фотомарафоне #ЧудоМама, который пройдет с 21 по 27 ноября в официальной группе ОК. ОК приглашают пользователей выложить фото своих мам или совместных с ними снимков. В конце жюри случайным образом отберет 30 победителей, которые получат сертификат в онлайн-магазин на 1000 рублей.

Кроме того, к празднику в официальной группе «Социальные проекты ОК» (https://ok.ru/okcharity) пользователи смогут прочесть истории разных фондов про мам особенных детей. Благотворительный фонд «Дети-бабочки» расскажет о маме одной из своих первых подопечных, а «Волонтеры в помощь детям-сиротам» поделятся историей женщины, которая оказалась без поддержки, но сумела сохранить ребенка и наладить свою жизнь.

А еще все пользователи Одноклассников смогут отправить видеоподарок с пожеланиями от любимых звезд: Юлии Савичевой, Сати Казановой, Дениса Клявера, Никиты Киоссе, Сергея Лазарева и многих других.

В официальной группе «Малышарики» пройдет прямой эфир с участием продюсера этого анимационного проекта Ани Кораблевой и актрисы Анны Геллер – обладательницы того самого волшебного голоса Мамы в мультсериале. Ведущие обсудят, как на протяжении семи лет оставаться на пике популярности, раскроют секреты озвучивания мультфильма и назовут свои любимые эпизоды.

Одноклассники ежегодно проводят активности ко Дню матери: в ноябре 2021 года ОК запустили новый сервис «Воспоминания». С его помощью пользователи могли создавать и получать от соцсети персональные ролики со слайд-шоу из ранее опубликованных фотографий.