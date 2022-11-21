Столкнулись военный и полицейский: стали известны подробности ДТП, в котором погибли женщина и ребенок

В аварии погибли 33-летняя жительница Чебаркуля и ее 14-летний сын
За рулем «четырнадцатой», в которой погибли мать и сын, был сотрудник изолятора временного содержания. В свой выходной день он подвозил знакомую и ее детей. Информацию об этом КП-Челябинск подтвердили в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области. Младший сын погибшей женщины и сотрудник ИВС выжили и были госпитализированы.
Погибшая женщина — 33-летняя жительница Чебаркуля Евгения Строганова.
– Очень светлый и позитивный человечек! Всегда буду помнить тебя такой! Соболезнования родным и близким! – пишет Ирина Баканова под фотографией погибших.
– Соболезную родным и близким! Паша держись! Не передать словами такое горе, –поддерживает Павла Строганова, супруга погибшей Татьяна Ломова.
Водитель Toyta Camry, который пошел на обгон на запрещенном участке и лоб в лоб столкнулся отечественной легковой, тоже не из гражданских. Молодой мужчина — военнослужащий. Иномаркой он управлял без водительских прав, сообщил наш источник.
Журналист КП-Челябинск обратился в Военно-следственное управление Следственного комитета России по Чебаркульскому гарнизону. Взявший трубку дежурный от комментариев отказался, дозвониться по остальным номерами не удалось.
Напомним, авария произошла на 13 км автодороги Чебаркуль-Мисяш. Toyota Camry лоб в лоб влетела в отечественную «четырнадцатую», которую от удара отбросило на ехавший навстречу внедорожник Chevrolet Niva.
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