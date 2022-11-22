«Задолжали почти полмиллиона»: челябинских фотографов оставили без заработанных денег

Сначала фотографам просто задерживали зарплату, а потом перестали выдавать совсем Фото: Тимур ХАНОВ

В Челябинске сразу несколько фотографов пожаловались на известную компанию, которая не выплачивает им честно заработанные деньги. Ребята обратились в редакцию КП-Челябинск с просьбой придать огласке эту ситуацию. Идти в трудовую инспекцию или писать заявления в прокуратуру они пока не хотят — надеются, что работодатель рассчитается с ними по-человечески, чтобы не доводить дело до судов.

Филиалы компании Storemood располагаются в разных городах России, а также в Беларуси и даже в Турции. Фирма фотографирует посетителей в местах отдыха и зарабатывает за счет продажи снимков. Особенно жирные периоды — лето и зима, а вот в межсезонье приходится затягивать пояса.

В Челябинске компания находится в развлекательном комплексе «Мегаполис». Прямого отношения к РК она не имеет, просто арендует место для своего павильона и фотографирует посетителей бильярда, боулинга и других развлекательных мест. Еще одна точка установлена в зоопарке. По словам фотографов, это самое прибыльное место.

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

Несколько ребят согласились рассказать нам на условиях анонимности, как им работалось в компании. Все их истории похожи друг на друга: сначала все было хорошо, но с ковидом стало хуже, а с 2022 года так вообще. По их словам, компания задолжала им около 500 тысяч рублей. В сентябре восемь ребят решили уволиться:

— Устроилась в 2018 году. Проработала в зоопарке, года два все было хорошо, иногда бывали задержки зарплаты перед Новым годом. Все стало хуже, когда начался коронавирус. Мы закрылись с апреля по август 2020 года, и нам не выплачивали зарплату. Только когда продолжили работу, начались выплаты. С февраля 2022 года начались крупные задержки, выдавали в месяц по 5-10 тысяч, пока не открылся зоопарк. Почему не выплачивают — говорят, какие-то там долги у них, оправдывают низкие доходы межсезоньем. За сентябрь-октябрь касса закрылась и все, никому не выплачивают. Я уволилась в начале октября по собственному желанию. Недавно звонили, предлагали супер интересную должность с условием того, что они мне вернут весь долг и обещают платить 100%. Но я отказалась.

— Устроился на работу в середине июля 2019 года. По словам тех, кто уже там работал, все было стабильно, но эта стабильность продлилась до карантина. Потом зарплату выдавали частями, начал копиться долг. В 2022 году начались большие задержки, к концу июля со мной полностью рассчитались. Я проработал август, и мне ничего не заплатили, а потом и за сентябрь. Мне они до сих пор должны около 53 тысяч рублей. У меня съемная квартира и кредиты, я попал в тяжелую финансовую ситуацию из-за всего этого. Когда мы увольнялись, они хотя бы по-человечески сказали, мол, такие проблемы, вы подождите 2-3 месяца, и мы вам 100% отдадим. А к нам отнеслись как к людям, которые безразличны компании.

— Устроилась работать в сентябре 2020 года, была продавцом. Изначально были всякие задержки, ребята предупреждали. Но был ковид, мы относились с пониманием. А в этом году начались прям серьезные задержки, и в итоге я уволилась. Когда месяцами зарплату не выдают, что там делать? Мне должны около 57 тысяч рублей. Руководители говорят, якобы летом была плохая выручка в Турции, не вышли в плюс, всякие кредиты у них, машины свои продают. Объясняют просто - денег нет.

— Нашел работу зимой 2020 года, задержки с выплатами начались ближе к весне. Они были небольшие — неделя, может, две. Но в этом году все прям плохо стало. Руководство говорило, что денег нет, и в сентябре я уволился. С февраля долг копился, а последнюю зарплату просто не выплатили. Мне должны 34 тысячи рублей. Обещают выплатить, но так каждый раз: подождите месяц, потом еще месяц, и так бесконечно.

— С 2019 года все было нормально, исправно платили, а с 2020 начались задержки. Зарплату дробили, но выплачивали. Когда начался ковид, все это дело закрыли, висел долг около 40 тысяч рублей. Руководство говорило, мол, коронавирус, потерпите. В итоге в августе открыли точки и начали потихоньку выплачивать. Дальше — все хуже и хуже, начали платить по 30%, по 25%, однажды мне пришла зарплата 6%. Я перестал на них работать, стал редко выходить. В августе я отработал один день, мне должны где-то 500 рублей, но это мелочь, по сравнению с тем, на какие суммы кинули ребят. Некоторым должны 40 тысяч, обещают выплатить после Нового года.

Фотографы беспокоятся, что эти обещания так ни к чему и не приведут. Они задаются вопросом, почему нельзя было отдать долги с тех денег, которые ребята ежедневно приносили компании. По контракту они получали 17% от прибыли. Большинство было трудоустроено неофициально, поэтому сейчас они боятся, что так и не увидят своих заработанных денег.

ЧТО ГОВОРИТ РУКОВОДИТЕЛЬ

Сейчас в Челябинск приехал новый региональный администратор, который обещает со всеми расплатиться и обещает, что больше никаких задержек не будет. Он зовет фотографов обратно на работу, но ребята относятся к предложению скептически. Некоторые считают, что это лишь очередная замануха, потому что скоро начнутся праздники, и компания просто не хочет терять доход.

КП-Челябинск связалась с руководителем компании Кириллом Костюковичем. Отрицать информацию о задолженностях он не стал. Предприниматель объяснил, что запускал фирму 10 лет назад вместе с основателем, а год назад пришел сюда как антикризисный управляющий. По его словам, кризис возник из-за ковида — тогда приходилось оплачивать аренду точек, которые по факты были закрыты. Из-за этого накопились долги, в том числе и перед сотрудниками.

— За 2022 год долги существенно удалось сократить, но они остались, и мы их выплачиваем, — утверждает Кирилл Костюкович. — За все время существования компании никогда не было такого, чтобы мы отказались от долговых обязательств. К сожалению, с февраля снизилась и покупательская способность, особенно в регионах на границе с Украиной. Это тоже по нам ударило. Но наблюдается общая положительная динамика. Никто не намерен кидать сотрудников. Мы их любим и ценим, но, к сожалению, не всегда можем выполнять обязательства в срок.

Что касается неофициально трудоустроенных ребят, которые уволились в сентябре, Костюкович обещает расплатиться и с ними. Крайний срок — февраль 2023 года.

— Выплатим всем. Просто те, кто продолжает у нас работать, получают зарплату, и общий долг перед ними постепенно сокращается. Тех, кто уволился, планируем рассчитать с декабря по февраль 2023 года, поскольку будет горнолыжный сезон, откроются наши сезонные площадки, — добавил Костюкович.

Бизнесмен также ответил на вопрос, почему нельзя пустить оставшиеся 83% от доходов на погашение долгов:

— 17% получает фотограф, но он работает на локации не один. Вместе с ним там находятся администратор, продавец и дизайнер — они все получают зарплату, на одной точке это порядка 40-45% от доходов. Еще порядка 30-35% уходит на аренду, плюс расходные материалы. Доход компании составляет лишь около 10% от продажи продукции.

КП-Челябинск продолжит следить за развитием ситуации.

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