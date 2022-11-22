Челябинская область готовится принять социальный бюджет

В 2023 году в Челябинске будут строиться новые школы и детские сады. Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинской области готовится к принятию областной бюджет. Главные его параметры определены и понятны. В прежнем объеме сохранится финансирование социальной сферы: выплаты, строительство школ и детских садов, заложены и проекты по модернизации сферы ЖКХ, продолжение транспортной реформы.

— Мы сформировали сбалансированный реалистичный бюджет с четкой социальной направленностью и ресурсами для дальнейшего развития региона, — подчеркнул губернатор Алексей Текслер. — Более 70% расходов бюджета — это социально значимые статьи. Сохраняем все меры господдержки жителей, индексируем соцвыплаты, выполняем «социальные» Указы президента. Активно продолжим направлять ресурсы на расходы инвестхарактера в сферах образования, здравоохранения, культуры, туризма, спорта, на инфраструктуру ЖКХ и транспорта. Перейдем в активную фазу реализации крупных проектов с федеральным финансированием - межуниверситетского кампуса, метротрама.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В СИЛЕ

Расходная часть всего областного бюджета в проекте на 2023 год заложена в размере 277,5 млрд рублей. Большая часть из этой суммы пойдет на исполнение социальных обязательств. Меры поддержки населения, которые были приняты ранее, сохраняются. На выплаты жителям Челябинской области будет потрачен 41 млрд рублей. Кроме того, добавляются и новые статьи. Так, с 1 января семьи с детьми-инвалидами начнут получать сертификаты в 100 тысяч рублей на реабилитацию и оздоровление. Законопроект был внесен губернатором Алексеем Текслером. По подсчетам минсоца, поддержку получат более 900 семей.

Продолжатся выплаты и семьям, где есть дети с редкими заболеваниями. Более 300 человек ежемесячно получают по 5 тысяч рублей, где есть диагнозы «фенилкетонурия» и «целиакия», «ихтиоз» и «буллезный эпидермолиз».

Около 500 квартир получат дети-сироты. Финансирование этой программы увеличено до 1 млрд рублей из-за роста цен на недвижимость, однако поддержка сохранится на прежнем уровне

В бюджет впервые заложена поддержка семей мобилизованных южноуральцев, помощь военнослужащим, а также подшефным территориям в Донецкой Народной Республике. По поручению губернатора Алексея Текслера эта работа на постоянном контроле. Глава региона поблагодарил за помощь и жителей.

— Нужно проявлять внимание ко всем, об этом недавно говорил президент, и я с ним полностью солидарен, — сказал Алексей Текслер. — Мы уже активно помогаем нашим подразделениям: это 90-я танковая дивизия, 21-я авиационная дивизия и добровольческий батальон «Южноуралец». Везде, где есть наши ребята, мы ведем активную помощь, многие муниципалитеты помогают. Работу надо продолжать.

НОВЫЕ ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ

Почти 40% социальной части областного бюджета составят расходы на сферу образования. Это больше, чем в прошлом году. В частности, увеличиваются затраты на капитальное строительство.

В 2023 году будут строиться шесть детских садов: в Челябинске, Копейске, Магнитогорске и Аргаяше. Также начнется возведение пяти школ: в Челябинске, Сосновском, Чебаркульском и Увельском районах. Где-то новые учебные заведения необходимы из-за активной застройки, где-то нужно разгрузить учреждения от второй смены.

Планы на ближайшие три года по строительству школ и детских садов губернатор Алексей Текслер озвучил еще в августе на педсовете. Все они отражены в главном финансовом документе до 2025 года.

— В этом году и в перспективе трех ближайших лет введем в эксплуатацию порядка 30 детских садов и 20 школ, в том числе с использованием современных экономических механизмов, — поставил задачу Алексей Текслер.

Капитальные планы только на 2023 год позволят обеспечить дополнительными местами в детсадах более 1 400 детей, еще четыре тысячи новых мест появятся в школах. Развитие в 2023 году получит и «Курчатов центр», где занимаются одаренные дети, а также ребята, добившиеся успехов в спорте и культуре. В следующем году начнется строительство общежития и учебного корпуса. В результате смены для таких детей будут проводиться круглый год.

ЗДОРОВЫЙ БЮДЖЕТ

В 2023 году в Челябинской области продолжатся федеральные программы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов и обновлению парка машин. В регионе будет построено 35 ФАПов и два офиса врача общей практики, а также врачебная амбулатория, в Нязепетровском районе появится хирургический корпус. Автопарк пополнят 59 машин скорой помощи.

Регион продолжит оснащать медицинские учреждения первичного звена. Минздрав Челябинской области.

Также начнется строительство двух знаковых объектов. Это больницы в селе Миасское Красноармейского рай она и в Карталинском районе. Десять миллионов рублей направляются на приобретение готовых объектов и капитальные ремонты.

АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ

Налоговые поступления от крупных предприятий Челябинской области — ощутимый источник формирования бюджета, поэтому особое внимание уделено поддержке промышленников. На это направление запланировано 657 миллионов рублей. Это льготные займы от регионального Фонда развития промышленности, возмещение затрат на закупку нового оборудования. По решению губернатора Алексея Текслера будет увеличена поддержка компаний на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. К 100 миллионам рублей добавят еще 45 миллионов.

Челябинская область сохранит поддержку промышленников. Фото: пресс-служба губернатора.

Одной из ключевых отраслей остается сельское хозяйство, которое обеспечивает продовольственную безопасность региона. Масштабная поддержка аграриев в 2022 году позволила добиться рекордного урожая — 2 млн 200 тысяч тон зерна. Однако губернатор Алексей Текслер поставил новые задачи.

— Хочу поблагодарить всех наших аграриев, смежников, муниципалитеты за успешную организацию и проведение сезонных работ, за умелое применение технологий и научных новаций, — отметил глава региона. — Для нас была очень ценна поддержка федеральных органов власти и институтов развития — считаю, мы ею вполне эффективно воспользовались. Но нужно продолжать в этом же духе: 2,2 млн у нас есть, я бы хотел, чтобы мы 3 млн тонн добывали, и считаю, что такие задачи нам по плечу.

В 2023 году в три раза вырастет финансирование программы развития сельских территорий. За счет средств федерального бюджета начнет работать новый проект по развитию овощеводства и картофелеводства, увеличится субсидия на возмещение затрат на модернизацию объектов.

Также Алексей Текслер сделал акцент на том, что сохранится поддержка муниципалитетов в части объектов жилищно-коммунального хозяйства, газификации и благоустройства. Вместе с этим ставится задача и по максимально эффективному расходу средств.

— Необходимо усилить исполнительскую дисциплину на всех уровнях власти, все планы должны быть выполнены, — подчеркнул губернатор.

ЦИФРА: 70%

Это доля социальных проектов в областном бюджете на 2023 год.

ЦИТАТА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— В 2023 году нашим основным приоритетом остается социальная сфера. Мы обеспечим в полном объеме реализацию всех Указов президента, исполнение всех региональных программ по оказанию мер государственной поддержки граждан и их семей и проиндексируем все социальные выплаты.