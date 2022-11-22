В Челябинске снеговики-добряки порадуют подарками детей с тяжелыми заболеваниями и тех, кто приехал из ДНР и ЛНР

Подарки получат 500 детей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске стартует благотворительная акция «Снеговики-добряки». Ее задача - помогать нуждающимся детям.

Тимофей Ратнер играет на флейте и в 11 лет уже собрал коллекцию наград международных и всероссийских конкурсов. Мальчик − участник шоу «Голос. Дети» на «Первом канале», солист оркестра «Флейты Челябинска» и член «Золотого фонда» премии «Андрюша».

− Когда был маленьким, ходил по квартире и пел. Родители отвели на вокал, и потом добавилась флейта. У меня музыкальная семья. Дедушка довольно известный в нашем городе музыкант – один из трех Львов, которые создали ансамбль «Ариэль». Бабушка играла в челябинском ТЮЗе. Вторая – чуть-чуть не доучилась на хоровом дирижерском отделении, − рассказывает Тимофей.

Знакомые Тимофея и его родителей даже не догадываются, что у него царский недуг – гемофилия в тяжелой форме. У мальчика плохо свертывается кровь, любая травма может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Неожиданно у ребенка может начаться кровотечение. Раньше с таким диагнозом большую часть жизни проводили в больнице, а теперь можно спокойно жить, только постоянно посещать врачей.

Недавно Тимофею предложили принять участие в акции «Снеговики-добряки». Юный музыкант уже написал заветное предновогоднее письмо.

− Я свою жизнь связал с музыкой. Поэтому мечтаю собрать дома студию и записать голос или флейту. Для этого нужны микрофон, звуковая карта и мониторы. Начать решил с микрофона, − поделился мечтой с КП-Челябинск Тимофей.

Тимофей играет на флейте. Фото: Дарья МАРКОВА

Подарки от снеговиков-добряков в этом году получат 500 детей из разных уголков Челябинской области. Подарки мечты получат дети с тяжелыми заболеваниями, юные таланты, которые оказались в трудной ситуации, и те, кто приехал из ДНР и ЛНР.

− Право детей на счастье, радость, удовольствие и исполнение мечты не закреплено никаким нормативным актом. Но это не беда. Уже четвертый год традиция нашего региона − исполнять детские мечты. У нас незрячие дети любят кататься на горных лыжах. Это показывает, что все возможно и ограничения только в нашей голове. Акция позволяет нам поучиться у детей их отношению к жизни, − рассказывает уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Но мечты у детей бывают разные, поэтому организаторы просят родителей ограничить максимальную стоимость. Подарок не должен стоить больше 10 тысяч рублей. Семьи, коллеги и школьные классы объединяются вместе, чтобы сделать какого-то ребенка счастливее.

− Большое счастье быть ребенком. Взрослые оценили мечту ребенка финансово. А дети не оценивают ее в материальных благах. Я недавно спросила мальчика, который пришел к нам писать письмо, что он хочет. Он смотрел на меня мечтательными глазами и сказал, что хочет воздушный шар. Еще один ребенок попросил прокатиться в кабине машиниста паровоза. По правилам акции мы можем осуществлять и не материальные мечты. В основном девочки просят велосипеды и куклы, а мальчики – машины и роботов, − объяснила директор благотворительного движения «Искорка фонд» Татьяна Сачко.

Татьяна Сачко, Евгения Майорова, Наталья Янакова, Неля Гредина и Алена Вериго. Фото: Дарья МАРКОВА

Акция началась всего неделю назад. За это время письма успели написать 22 подопечных «Искорки» - это детки, которые сейчас находятся на лечении в онкоцентре. Подопечные Центра поддержки семьи, материнства и детства «Дом для мамы» из Магнитогорска написали уже 34 письма. У каждого малыша своя мечта и история.

− Самое главное – это эмоции, которые получаешь, когда вручаешь подарки. Они непередаваемы. У этих детей очень сложная и тяжелая жизнь, но они заряжают тебя энергией, − с улыбкой рассказывает председатель «Дома для мамы» Наталья Янакова.

В этом году мы планируем вручить подарки 100 благополучателям. В основном это дети с тяжелыми заболеваниями: синдромом Дауна, ДЦП. Есть еще девять детей, которые приехали из Донецкой и Луганской народных республик. Эти дети – это отдельная история. В свои юные годы они пережили очень многое. Но верят в Дедов Морозов больше, чем все остальные, и надеются, что смогут вернуться домой.

В этом году не каждый ребенок может оформить заявку на получение подарка. Организаторы акции опубликуют истории только подопечных НКО – соорганизаторов «Снеговиков-добряков».

− Чтобы мы понимали, что история достоверная и требует нашего внимания, а ребенок нуждается в подарке, предлагаем родителям прикрепиться к одной из НКО, − предупредила руководить оргкомитета акции Неля Гредина.

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