На транспортную реформу в Челябинске выделили почти 23 млрд рублей

В рамках транспортной реформы планируется закупить низкопольные трамваи Фото: Андрей АБРАМОВ

На транспортную реформу в Челябинске планируется потратить 22,9 млрд рублей. Большую часть средств выделят из областного бюджета в виде инфраструктурных кредитов (15,6 млрд), остальную сумму возьмут из внебюджетных источников (7,3 млрд). Правительство региона уже подготовило план мероприятий до 2025 года. Из него становится ясно, что власти планируют не только модернизировать действующую троллейбусную сеть, но и даже построить новые трамвайные линии.

На закупку низкопольных вагонов уйдет почти 5,6 млрд рублей. Обновлять рельсовый общественный транспорт планируется до 2024 года. Кроме того, 3 млрд рублей будет потрачено на развитие трамвайной инфраструктуры, а 2,7 млрд – на строительство трамвайной линии по ул. Дзержинского от железнодорожного вокзала до ул. Гагарина.

Закупка троллейбусов обойдется на сумму в 4 млрд рублей. При этом 1,4 млрд возьмут из областного бюджета, а 2,6 млрд – из внебюджетных источников. На реконструкцию троллейбусных депо №1 и №2 потратят 2,8 млрд рублей. Модернизация контактной сети троллейбусов обойдется в 2,6 млрд рублей. Также будут проводить работы по строительству, реконструкции и обновлению тяговых подстанций – на эти цели потратят 2 млрд рублей.

Отметим, что деньги на строительство новых трамвайных линий и модернизацию троллейбусной сети практически распределили поровну. В первом случае Челябинску понадобится 11,4 млрд рублей, во втором - 11,5 млрд.

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