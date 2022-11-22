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Экономика22 ноября 2022 17:30

Бюджет останется социальным

Комитет по социальной политике Законодательного Собрания рассмотрел проект главного финансового документа Челябинской области на 2023 год
Ольга ЩАПИНА
Депутаты Заксобрания готовятся принять областной бюджет на 2023 год. Фото: zs74.ru.

Депутаты Заксобрания готовятся принять областной бюджет на 2023 год. Фото: zs74.ru.

70% областного бюджета будущего года будет направлено на исполнение социальных обязательств. Тема важная, поэтому заседание комитета по социальной политике прошло в расширенном составе: с участием председателя Заксобрания Александра Лазарева, первого заместителя губернатора Ирины Гехт, руководителей областных министерств.

В бюджете полностью сохраняются все меры поддержки, принятые в 2022 году, в том числе выплаты семьям мобилизованных военнослужащих. Будет сохранен уровень целевых показателей Указов Президента Российской Федерации в части оплаты труда работников бюджетного сектора, а также обеспечения минимального размера оплаты труда в соответствии с Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда». В бюджете заложена ежегодная индексация размеров социальных выплат, установленных законодательством Челябинской области.

ВОПРОСЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Во время обсуждения проекта бюджета председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев уделил внимание тем вопросам, которые поступили к нему во время публичных отчетов депутатов в муниципалитетах.

Спикер областного парламента озвучил их первому заместителю губернатора Ирине Гехт и министру социальных отношений Ирине Буториной.

— 300 миллионов заложено на оздоровление детей в детских загородных оздоровительных лагерях, хватит ли этих средств на всех нуждающихся в этой мере поддержки? Сейчас к этому перечню добавились еще дети мобилизованных, — спросил Александр Лазарев. — Заложены ли в областном бюджете средства на ремонт детских лагерей?

Ирина Гехт ответила, что при необходимости эта строка бюджета будет увеличена. Сейчас оздоровление в детских загородных лагерях проходят дети из ДНР и ЛНР. На ремонт этих учреждений запланировано 58 миллионов рублей. В первую очередь будут отремонтированы круглогодичные лагеря с наибольшим охватом детей. В 2023 году выбраны лагеря в Усть-Катавском городском округе и Магнитогорске.

Председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков задал вопросы, с которыми к нему обратились родственники мобилизованных. Региональным законом предусмотрена единовременная выплата в 50 тысяч рублей, которую, в том числе, может получить супруга мобилизованного. Однако холостые военнослужащие спрашивают о возможности передать право своим родителям.

— Есть несколько вариантов реализации, — прокомментировала Ирина Буторина. — Большинство родителей имеют на руках доверенность на представление интересов. Если мобилизованный не успел ее оформить, он может подать заявление в электронном виде. Также доверенность может заверить командир воинской части.

— Если супруга мобилизованного беременна, он вправе претендовать на получение единовременной выплаты в 20 тысяч на каждого ребенка? — также передал вопрос от граждан Сергей Буяков.

— Пока она беременна, нет. После рождения ребенка может в течение года обратиться за выплатой, — уточнила глава минсоца.

СРЕДСТВА НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Наиболее важной сферой для Челябинской области в предстоящем бюджетном периоде остается сфера здравоохранения. В 2023 году на нее будет выделено более 20 миллиардов рублей. Средства пойдут на развитие первичного звена, модернизацию медицинской инфраструктуры, лекарственное обеспечение, обновление автопарка скорой и неотложной помощи.

На сферу «Образование» в проекте областного бюджета на 2023 год предусмотрено более 54 миллиардов рублей. Дополнительные ресурсы будут направлены на строительство и реконструкцию детских садов и школ, их переоснащение и капремонт, развитие дополнительного образования для детей.

На сферу «Социальная политика» в 2023 году предусмотрена сумма в размере более 87 миллиардов рублей. Особое внимание будет уделено поддержке семьям с детьми, материнству и детству.

Депутаты комитета единогласно поддержали проект бюджета и рекомендовали его к принятию на заседании Законодательного Собрания в первом чтении.

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Экономика: Социальные вопросы