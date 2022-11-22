Бюджет останется социальным

Депутаты Заксобрания готовятся принять областной бюджет на 2023 год. Фото: zs74.ru.

70% областного бюджета будущего года будет направлено на исполнение социальных обязательств. Тема важная, поэтому заседание комитета по социальной политике прошло в расширенном составе: с участием председателя Заксобрания Александра Лазарева, первого заместителя губернатора Ирины Гехт, руководителей областных министерств.

В бюджете полностью сохраняются все меры поддержки, принятые в 2022 году, в том числе выплаты семьям мобилизованных военнослужащих. Будет сохранен уровень целевых показателей Указов Президента Российской Федерации в части оплаты труда работников бюджетного сектора, а также обеспечения минимального размера оплаты труда в соответствии с Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда». В бюджете заложена ежегодная индексация размеров социальных выплат, установленных законодательством Челябинской области.

ВОПРОСЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Во время обсуждения проекта бюджета председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев уделил внимание тем вопросам, которые поступили к нему во время публичных отчетов депутатов в муниципалитетах.

Спикер областного парламента озвучил их первому заместителю губернатора Ирине Гехт и министру социальных отношений Ирине Буториной.

— 300 миллионов заложено на оздоровление детей в детских загородных оздоровительных лагерях, хватит ли этих средств на всех нуждающихся в этой мере поддержки? Сейчас к этому перечню добавились еще дети мобилизованных, — спросил Александр Лазарев. — Заложены ли в областном бюджете средства на ремонт детских лагерей?

Ирина Гехт ответила, что при необходимости эта строка бюджета будет увеличена. Сейчас оздоровление в детских загородных лагерях проходят дети из ДНР и ЛНР. На ремонт этих учреждений запланировано 58 миллионов рублей. В первую очередь будут отремонтированы круглогодичные лагеря с наибольшим охватом детей. В 2023 году выбраны лагеря в Усть-Катавском городском округе и Магнитогорске.

Председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков задал вопросы, с которыми к нему обратились родственники мобилизованных. Региональным законом предусмотрена единовременная выплата в 50 тысяч рублей, которую, в том числе, может получить супруга мобилизованного. Однако холостые военнослужащие спрашивают о возможности передать право своим родителям.

— Есть несколько вариантов реализации, — прокомментировала Ирина Буторина. — Большинство родителей имеют на руках доверенность на представление интересов. Если мобилизованный не успел ее оформить, он может подать заявление в электронном виде. Также доверенность может заверить командир воинской части.

— Если супруга мобилизованного беременна, он вправе претендовать на получение единовременной выплаты в 20 тысяч на каждого ребенка? — также передал вопрос от граждан Сергей Буяков.

— Пока она беременна, нет. После рождения ребенка может в течение года обратиться за выплатой, — уточнила глава минсоца.

СРЕДСТВА НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Наиболее важной сферой для Челябинской области в предстоящем бюджетном периоде остается сфера здравоохранения. В 2023 году на нее будет выделено более 20 миллиардов рублей. Средства пойдут на развитие первичного звена, модернизацию медицинской инфраструктуры, лекарственное обеспечение, обновление автопарка скорой и неотложной помощи.

На сферу «Образование» в проекте областного бюджета на 2023 год предусмотрено более 54 миллиардов рублей. Дополнительные ресурсы будут направлены на строительство и реконструкцию детских садов и школ, их переоснащение и капремонт, развитие дополнительного образования для детей.

На сферу «Социальная политика» в 2023 году предусмотрена сумма в размере более 87 миллиардов рублей. Особое внимание будет уделено поддержке семьям с детьми, материнству и детству.

Депутаты комитета единогласно поддержали проект бюджета и рекомендовали его к принятию на заседании Законодательного Собрания в первом чтении.

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