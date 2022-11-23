В Кургане разыскивают 20-летнего педофила

Подозреваемый был одет в синюю кофту с изображением красного круга. Фото: СУ СКР по Курганской области

Следователи Кургана разыскивают 20-летнего парня, которого подозревают в педофилии. По их данным, 21 сентября он прогуливался по частному сектору, и возле дома по улице Вагонная «без применения насилия совершил действия сексуального характера в отношении малолетних детей».

— По данному факту следственными органами СУ СКР по Курганской области расследуется уголовное дело, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Согласно описанию, подозреваемый был высоким и худощавым, его возраст — около 20 лет. Был одет в синюю кофту, на которой изображен красный круг, а также в джинсы и кроссовки.

Если вам известна информация об этом мужчине, ее можно предоставить следователям по телефонам: 8 (3522) 46-35-15, 8-922-679-44-85.

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