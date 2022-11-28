«Я уже собиралась уехать отсюда»: как IT-ипотека удержала челябинку от переезда в другой город

По данным Сбербанка, в Челябинской области в среднем в IT-ипотеку берут 5 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинка Елена Серукаева давно задумывалась об ипотеке, но пока готовилась, изучала варианты квартир, просчитывала кредитную нагрузку – процентные ставки прилично взлетели. Женщина уже даже собиралась переезжать из города – туда, где недвижимость дешевле. Но тут правительство запустило специальный продукт для айтишников – льготную ипотеку под 5%. В итоге Елена вместо переезда решилась на новоселье.

Что такое IT-ипотека и почему в ближайшее время она может стать еще доступнее – разбираемся вместе с экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

АЙТИШНИКИ – НА ВЕС ЗОЛОТА

Айтишники сегодня сродни стратегическому запасу – их ценят и берегут. Даже губернатор Алексей Текслер не раз подчеркивал, что направление IT крайне важно, поэтому наших специалистов регион поддерживает.

- Сегодня без «цифры» невозможно представить себе любую отрасль. Развитие IT-технологий, IT-компаний — это задел для развития всех направлений экономики, жизнедеятельности, - подчеркивал в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

IT-ипотека – как раз одна из мер поддержки айтишников. По данным на конец сентября, в Челябинской области квартиры по этой программе купили 30 сотрудников на сумму 160 млн рублей. Власти даже прорабатывают вопрос по дополнительному снижению ставки.

В августе Сбер (кстати, абсолютное большинство челябинских «Масков» взяли кредит именно в этом банке) проводил исследование в регионе, чтобы выяснить, кто чаще всего берет IT-ипотеку. Эксперты выяснили, что это мужчины (78% выданных кредитов) от 35 до 45 лет.

Купить жилье в IT-ипотеку можно только у застройщика или юрлица. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

УСЛОВИЯ СТАНУТ МЯГЧЕ

Кажется, будто для региона 30 выданных ипотек – это немного. Но на самом деле это не так. Хотя статистике, действительно, есть куда расти. Основная сложность в том, что многие работники сферы не до конца понимают специфику продукта.

Челябинец Владимир Каримов не так давно устроился работать в IT-компанию и после новостей про специальные условия по ипотеке для сотрудников заинтересовался программой.

- Но когда я начал узнавать подробности, выяснилось, что в рамках программы я не могу рефинансировать свою действующую ипотеку, да и квартира у меня куплена на «вторичке». Есть еще и дополнительные требования к уровню дохода, - говорит Владимир. - Поэтому пока я отложил этот вопрос.

28 октября 2022 года Минцифры внес в правительство проект постановления с новыми, упрощенными правилами. Они, в частности, должны расширить возрастной «коридор» потенциальных заемщиков (с 18 до 50 лет), снизить требования к доходу айтишников-ипотечников (до 120 тысяч рублей в городах-миллионниках и всего 70 тысяч во всех остальных). Кроме того, программой смогут пользоваться сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний — раньше для этого нужно было, чтобы организация получала налоговые льготы.

Когда изменения вступят в силу – пока неясно. Но, по подсчетам Минцифры, всего до конца 2022 года IT-ипотекой смогут воспользоваться более 10 000 сотрудников российских компаний. О том, на каких условиях можно оформить IT-заем сегодня, — можно прочитать в журнале сервиса Домклик.

С помощью калькулятора на Домклик можно рассчитать примерный платеж по IT-ипотеке в Челябинске. Источник: сайт Домклик

Как рассказали эксперты Домклик, в Сбербанке ставка по IT-ипотеке составляет от 4,7%. В Челябинске под такой процент можно оформить ипотеку до 18 млн рублей, а в области – до 9 млн рублей. В среднем в регионе, по данным Сбера, по этой программе берут заем на 5 млн рублей. Этой суммы достаточно, чтобы купить квартиру в строящемся доме (или уже готовую, но обязательно у юридического лица), приобрести дом от застройщика, участок земли под стройку дома или взять деньги на строительство самого дома по договору подряда. Рассчитать условия IT-ипотеки в Челябинске можно с помощью специального калькулятора сервиса Домклик. Здесь же можно подобрать подходящую квартиру или участок для строительства дома.

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