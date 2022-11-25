«Предприниматели — это всегда сила»: заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк рассказал о сильных сторонах южноуральского бизнеса

Иван Куцевляк курирует в региональном правительстве экономический сектор. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области темп роста заработной платы зафиксирован выше, чем в среднем по стране. Также наш регион стал единственным на Урале, где отмечена положительная динамика по обороту розничной торговли. Что происходит в экономике Челябинской области, об этом говорим с заместителем губернатора Челябинской области Иваном Куцевляком.

—Иван Петрович, во время официального визита в Минск, губернатор Алексей Текслер встретился с президентом Александром Лукашенко. Это показывает, насколько важен и значим наш регион для Республики. Вы тоже были в делегации, расскажите подробности.

— Беларусь — один из наших значимых торговых партнеров. Статистика по торговле год от года меняется, но в целом он находится на 5-6 месте по товарообороту. Это может выглядеть неожиданным, потому что мы достаточно далеко друг от друга находимся. Но если начинать изучать, становятся понятны причины для этого. У нас достаточно похожа структура экономики. Там и там развит машиностроительный сектор, агропром. При этом, если про агропром Беларуси многие из нас знают, когда мы рассказываем про агропром Челябинской области, удивляются. Есть сотрудничество в обоих направлениях. От нас — продукция металлургии и машиностроения, к нам — машиностроение.

Встреча Алексея Текслера с Александром Лукашенко прошла продуктивно для обоих сторон. Фото: пресс-служба губернатора.

— На переговорах были поставлены две задачи: нарастить товарооборот и договориться об импортозамещении.

—Задача нарастить товарооборот есть на всех международных переговорах. Мы ездили туда не только госслужащими, вместе с нами поехали компании, для которых были разработаны индивидуальные программы переговоров с потенциальными партнерами, и которые вместе с нами участвовали в различных встречах на официальном уровне. Продвижение нашего бизнеса —одна из основных задач.

—В делегацию вошли 60 человек — это достаточно много.

— И каждая из компаний получила что-то полезное из этой поездки, это главное.

ГОСОБОРОНЗАКАЗ ДАЕТ РОСТ

— Губернатор поставил задачу: вернуться досанкционным объемам производства. Какой ваш прогноз: возвращаемся?

— Конечно, будет небольшое снижение по экономике в стране в целом. Это отразится и на Челябинской области. Невозможно говорить, что санкции совсем не влияют. Влияние есть, поскольку западные партнеры оказались не партнерами. С восточными партнерами нужно усиливать контакты, ускорять, выстраивать отношения, и мы тоже этим занимаемся. Перед Беларусью был ряд поездок в Центральную Азию, в Индию. Были поездки, которые возглавляли госслужащие, правительственные делегации. И были отдельные поездки для предпринимателей.

С другой стороны наш регион — опорный край державы, и это не просто так. В ситуации, в которой мы сейчас оказались, рост гособоронзаказа уже дает определенный демпфер в общем показателе экономики. И мы будем стремиться то, что просело из-за санкций, догонять, восстанавливать на других рынках, пользоваться тем, что оборонная промышленность на сегодняшний день — это важный сектор экономики, с которым мы тоже работаем. Решаем вопросы, которые возникают по занятости.

В целом, благодаря работе по всем направлениям этому мы ожидаем, что показатели по этому году будут лучше, чем в среднем по стране с точки зрения экономики. Эту задачу поставил губернатор, и я вам точно могу сказать, эту задачу поставил для себя каждый руководитель своего предприятия. Здесь мы работаем совместно. А то, что мы делаем вместе, у нас всегда получается.

— Один из показателей эффективной экономической политики — это рост заработной платы. По последним данным она растет быстрее, чем в других регионах. В чем причина?

— Темпы роста этого показателя на сегодняшний день в реальном исчислении по отношению к инфляции превышают 100%. Зарплата в нашем регионе растет быстрее инфляции. С учетом того, что в целом по стране сегодня этот показатель ниже. Не сильно, но ниже. Это означает, что именно по темпам роста заработной платы в этом году мы идем быстрее, чем страна в целом. У этого есть логичное объяснение, в том числе большая востребованность наших людей на предприятиях гособоронзаказа.

—У нас много крупных бизнесов, которые начинали и развивали южноуральские бизнесмены, но сейчас продают доли крупным московским корпорациям. Вы входите в команду губернатора по развитию инвестпотенциала, расскажите, как в нынешней ситуации обстоят дела с привлечением средств?

— Продажа бизнеса — это не хорошо и не плохо, потому что предприниматель делает из идеи бизнес. Идеи есть у многих, но есть способные превратить их в работающую машину, в которой другие люди делают работу, получают зарплату. Это особый талант. Как автомобиль: можно взять набор запчастей, и он будет стоить одних денег. Если вы смогли их собрать, и оно поехало, это будет стоить других денег. И это заработок тех предпринимателей, которые создали этот бизнес. Это отчасти и есть инвестпотенциал. То есть создается то, во что уже другие люди могут инвестировать.

В целом по показателям инвестиций, прошлый год мы закончили на отметке 318 млрд рублей. По предварительным оценкам за этот год в номинале этот показатель превысим. Понятно, что есть дифлирующие факторы, по-простому инфляция, но в целом поток инвестиций есть, в регионе реализуется ряд крупных проектов. В Верхнем Уфалее идет строительство большого завода. Там была непростая ситуация в последние годы.

Началось социальное инвестирование. Идет крупное строительство объектов в Челябинске, Магнитогорске. Бизнес вкладывается в социальные объекты, и эти соцобъекты мирового качества. Я лично был в парке «Притяжение» (Магнитогорск — прим. ред.), это очень красиво, и таких объектов — не один и не два. Идет строительство в разных территориях.

ТРЕТЬЯ АГЛОМЕРАЦИЯ В СТРАНЕ

— В нынешней ситуации регионам важно налаживать связи межу собой, что правительство делает для этого?

— Мы с вами говорили о международном сотрудничестве, правительство также работает и с другими регионами. Это постоянные контакты. Так исторически сложилось, что очень многое мы делаем вместе со Свердловской областью. Там научно-образовательный центр международного уровня, в котором идет реализация ряда проектов. В 2019 году с приходом Алексея Леонидовича Текслера достигнута договоренность: совместно с федералами в этом году закончили реализацию проекта по расширению трассы М5. Она стала первой четырехполосной трассой между областными центрами в России. Я, как человек, который во многих регионах жил, по дорогам ездил, могу вам сказать, что дорога Челябинск — Екатеринбург шикарная. Ты едешь из одного областного центра в другой два часа по хорошей дороге, и это формирует третью агломерацию в стране. Потому что, если суммарно посчитать население, это хорошая возможность, и это сегодня уже реализуется. Когда предприниматели что-то делают в Челябинске, внутри дня могут этот товар доставить в Екатеринбург и работать на рынок, который в сумме, если посчитать с пригородами, — 3,5-4 млн человек. Это после Москвы и Питера третий размер.

Так устроена система полномочий между федеральным и региональным уровнем, что у регионов задача — больше работать внутри своего региона, поэтому сотрудничество в первую очередь возникает на коммуникациях, которые формируют потоки людей. Вместе с этим потомки товаров, и услуги дальше завязывается все остальное: культурное сотрудничество, обменные гастроли.

— По туризму мы также подписали соглашение между несколькими регионами.

— Это было на Петербургском международном экономическом форуме - соглашение «Большой Урал» о совместном развитии туристического потенциала.

ПОДДЕРЖКА СОХРАНИТСЯ

— Сейчас обсуждается бюджет на 2023 год. Что касается экономического блока, как планируется поддерживать бизнес?

— В Челябинской области система поддержки бизнеса многоуровневая, здесь нужно понимать, что в нее входят различные инструменты. Это налоговые льготы, прямые субсидии бизнесу, нефинансовые меры поддержки, которые мы реализуем с помощью механизма льготного кредитования. По всем направлениям мы сохранили объем поддержки. Мы сейчас думаем над постоянным развитием этих мер: что еще докрутить, улучшить, что еще предложить нового.

У нас прошла сессия «Регион как точка роста», которую организовывали вместе с Агентством стратегических инициатив. Участие приняли порядка 50 человек. Это был реальный диалог на нескольких рабочих столах бизнеса и власти. Есть ряд идей, сейчас будем смотреть, как их заложить в бюджет. Если не в 23 году, то проработать, чтобы развивать дальше. Это процесс постоянный. Центр «Наш бизнес» был один из пилотных в стране, одним из первых, потом стал прообразом для того, чтобы эти центры появлялись по стране, поэтому система поддержки бизнеса для Челябинска — это неотъемлемое условие нашего развития. Мы готовы работать дальше вместе с нашими предпринимателями.

Живые обсуждения с бизнесом власть Челябинской области проводит регулярно. Фото: t.me/businesslounge74.

— Поддержка активизировалась в 2020 году, чтобы бизнес не умер. Сейчас какие задачи ставятся?

— Я начну с 2019 года. С приходом Алексея Леонидовича Текслера вопрос работы с бизнесом был поставлен сразу, и, напомню, что первые законы о снижении ставок налога по упрощенной системе налогообложения принимались еще в 19-ом году, когда пандемии не было. Был проведен ряд встреч, форумов с предпринимательским сообществом, по итогам которого, были некоторые вещи выявлены. Я тогда работал министром и вместе с коллегами те законы писал. Алексей Леонидович подписывал, и они запускались в действие.

Когда мы говорим о бюджете, у вас стоит одна строчка — мы тратим эти деньги. Но налогового расхода там не видно. Эти деньги просто осталась у бизнеса, это оборотный капитал, ресурс для инвестиций. Те решения показали свою эффективность, потому что ставки по упрощенке снизили, а собираемость налога возросла. Где-то стали больше платить, также это позволило быстрее оборачиваться, при меньшей ставке создавать больше налога. А в 2020 году было точечное снижение по отдельным отраслям дополнительно на 2 года по разным параметрам.

В 2022 году, когда пошел контрсанкционный трек, поддержка структурировалась несколько иначе, она работала не в режиме широких секторов, как в 20-ом году, а в режиме более точечной истории. Налоги снизили для обрабатывающих производств — вообще минимальные ставки по упрощенке, чтобы малый и средний бизнес, который на ней находится и производит реальные товары, имел максимальную возможность для оборачивания средств. В купе с мерой, которая была принята на федеральном уровне по отсрочке страховых взносов на год. Это тоже льготный механизм кредитования через систему налогообложения. Это позволяет оборачиваться, как я говорю, в тех сферах, где сейчас есть заказ, быстрее и эффективнее работать, имея меньше кассовых разрывов.

В 2021 и 22 году начали снижать единый сельхозналог. На сегодняшний день в базовой своей ставке в 3% — один из самых низких по стране. Базовая ставка — 6%, и не так много регионов ее снижает. А для тех субъектов, которые в сельхозсфере работают и наращивают численность сотрудников, губернатор принял решение, и оно было проведено, о том, что в этом случае налог вообще нулевой. И эти цифры вы не увидите в бюджете, потому что это идет в виде расхода. Но де факто, это то, что на бюджетном балансе необходимо учитывать.

— В чем главная слабость и сила предпринимателей региона? Вы как человек новый познакомились с ними, это позволило вам увидеть незамыленным взглядом, без предвзятости.

— Слабости есть у всех. Когда я узнаю ваши, я о них никому рассказывать не буду. Правильно говорить только о силе. Предприниматели — это вообще сила, независимо, в Саратове, Челябинске, Москве. Бизнесмен - это человек, который ведет других людей за собой. Слабых предпринимателей нет.

Челябинцы — это стальной характер, я говорю не для красного словца, это абсолютная правда. Исторически южноцральцам — если взять историю 20 века, или вглубь до Демидовских заводов — присуще приезжать, осваивать территорию, через производства доставать ее богатства, превращать из руды в металл, из металла создавать машины. То есть это большая сила преобразования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru