Южноуральским аграриям вручили награды главной аграрной выставки страны

Фото: минсельхоз Челябинской области

65 золотых, 20 серебряных, 9 бронзовых медалей, завоеванных южноуральцами на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень 2022», вручили победителям в минсельхозе Челябинской области. Вся представленная ими продукция и научные разработки – настоящие новации, которые помогут продвигать сельскохозяйственное производство.

Фото: минсельхоз Челябинской области

Это заслуженные награды, за которыми большой труд аграриев, отметил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин:

- Челябинская область год от года подтверждает славу региона, в котором инновации идут по все основным направлениям: в науке, в производстве продукции растениеводства и животноводства, в переработке, в сельскохозяйственном машиностроении. Наша продовольственная продукция может удовлетворить вкусы даже самого взыскательного потребителя. Для аграриев очень важно иметь оценку экспертного сообщества всероссийского уровня, она является показателем качества и для потребителя.

Тринадцать животноводческих и птицеводческих компаний региона завоевали высокие награды выставки. Среди них три «золота» у племенных хозяйств, занимающихся разведением крупного рогатого мясного скота герефордской и симментальской пород. Это «Совхоз Брединский», «Варшавское», агрофирма «Калининская», получающая такую награду уже в 20-й раз.

Фото: минсельхоз Челябинской области

Пять растениеводческих предприятий завоевали медали за достижение высоких показателей в выращивании продукции растениеводства и повышение плодородия почв, среди них два «золота» у фермерских хозяйств: одно выращивает картофель, другое – плодово-ягодные культуры.

Широко были представлены на выставке инновации и научные разработки южноуральцев.

Золотыми медалями оценены созданный ООО «Трактор» мини-трактор «Уралец-250» и IT-решения для птицефабрик от компании «Ивелси».

НПО «Фитогеникс» разработали препараты для растениеводства и животноводства от болезнетворных бактерий, вирусов, грибков и других вредителей без «химии», на основе натуральных ингредиентов. Например, удостоен золотой медали биопестицид для растений. Как рассказал директор по развитию компании Антон Еремеев, их препараты не имеют аналогов в мире:

- В производстве нашей продукции не используются химические соединения, а только эфирные масла и ферментативные кислоты. Например, наш продукт для обработки вымени основан на эфирных маслах, не содержат йода, хлора, которые негативно сказываются на состоянии вымени, руках доярок. Или фитогенная кормовая ветеринарная добавка благотворно влияет на здоровье животных и птицы, даже в такой степени, что можно отказаться от антибиотиков, этого мы и хотим достичь.

Фото: минсельхоз Челябинской области

Три золотые и три серебряные медали завоевали на выставке разработки Южно-Уральского государственного аграрного университета в сфере птицеводства, свиноводства, за создание новой техники. Как отметила ректор вуза Светлана Черепухина, сегодня ЮУРГАУ принимает участие в федеральной научно-технической программе по птицеводству: на его базе создается Центр компетенций по бройлерному производству.

Высоко оценены достижения южноуральских селекционеров. Ученые Челябинского НИИ сельского хозяйства удостоены золотой медали за выведенный сорт пшеницы одинцовская и серебряной медали - за сорт ячменя орда. Южноуральский НИИ садоводства и картофелеводства получил «золото» за сорт абрикоса призер, НПО «Сад и огород» - «золото» за озимый чеснок «атач» и « серебро» - за сорт красной смородины «ильинка».

Десять южноуральских предприятий удостоены золотых медалей за качество пищевой продукции. Производимая ими продукция уже высоко оценена покупателями и легко заместит многие импортные деликатесы. Среди победителей - холдинги «Агрофирма «Ариант», «ПКЗ «Дубровский», «Равис-птицефабрика Сосновская», «Ситно», крупные предприятия СПК «Коелгинское» имени Шундеева И.Н., «Птицефабрика Челябинская», «Подовинновское молоко», «Чебаркульский рыбозавод».

Продукция «Ситно» поставляется более чем в 50 регионов России и за рубеж. Медалей выставки удостоены мука, хлеб, мясная и молочная продукция компании. Об этом рассказал Алексей Окуневич, директор по административным вопросам и связям с общественностью компании «Ситно»:

- Среди новинок получил золотую медаль йогурт термостатный. Этот метод у нас в регионе мы первыми стали использовать. Карпаччо и пастрома из мяса птицы давно полюбились покупателям, мы переработали рецепт, получили снеки с дымком - новый вкусный продукт. Наше преимущество - собственное сырье, мы контролируем его качество, отвечаем уверенно за производимые продукты. Компания продолжает инвестировать в развитие производства, в планах – строительство репродуктора первого порядка по отечественному кроссу птицы, семеноводческий завод, овощехранилище.

Фото: минсельхоз Челябинской области

Первый раз представили свою продукцию на выставке две малые компании «Иван-сыр» и «Брединский хлеб» и сразу были высоко оценены экспертами.

В пекарне Галины Чечулиной в пос. Бреды изготавливают ремесленный хлеб:

- У нас замкнутый цикл производства. Мы сами выращиваем зерно, мелем его и выпекаем хлеб на заквасках и опаре, это полностью ручная работа, на хлебе делаем рисунки, чтобы он не был безликим.

Индивидуальный предприниматель Иван Шиманов из Верхнеуральска начинал производство сыра с нуля 7 лет назад, а сегодня сыроварня «Иван-сыр» производит 25 видов полутвердых и мягких сыров, в том числе, с плесенью:

- Перерабатываем 100 тонн молока в месяц. Делаем 8-10 тонн сыра и различную молочную продукцию: йогурты, творог, масло сливочное, сырное, сметану. Все сырье местное, от наших фермеров, от предприятия «Предуралье». У нас своя лаборатория, после экспертизы молоко запускаем в производство и за смену примерно 3-4 тонны перерабатываем. Основной наш потребитель – г. Магнитогорск, также реализуем в Уфе, Челябинске, Екатеринбурге. Все натуральное, без добавок, очень вкусно и полезно.