«Приехали и варварски срезали кабели»: десятки жилых домов в Челябинской области остались без интернета и телевидения

Сотрудники Россетей срезали кабель компании «Интерсвязь»

В Челябинской области жителей Златоуста, Кусы и Верхнего Уфалея оставили без интернета и кабельного телевидения. 23 ноября сотрудники Россетей решили провести «ревизию» и срезали провода «Интерсвязи». Учитывая, что оператор ежемесячно оплачивает аренду опор, принадлежащих сетевикам, возникает вопрос: зачем они лишили южноуральцев связи?

Россети регулярно обращаются к операторам и просят провести инвентаризацию сетей. Они также устанавливают дедлайн, после которого кабели начнут демонтировать. Челябинские операторы не против таких правил, вот только, как они завляют, их буквально саботируют сетевики.

— Позиция «МРСК Урала» и их действия действительно выглядят непонятными, — считает технический директор компании «Гиперсеть» Василий Поляков. — Сначала они требуют провести инвентаризацию, подписывают документы, а потом вдруг оказывается, что документы неверные. Переоформление регулярно переносится, и получается так, что к дедлайну инвентаризация не укладывается по независящим от нас причинам.

После дедлайна якобы бесхозные кабели убираются с опор. Обычно демонтаж выглядит так: сетевики оповещают, когда и где запланирована ревизия. На указанные точки приезжают представители операторов. Если есть кабель, принадлежащий компании, составляется акт, а бесхозные - убираются. Но, по словам операторов, им прислали такой график демонтажа, по которому успеть посетить все точки — просто нереально.

— В графике демонтажа указаны все населенные пункты, а также дата — 21 ноября. Как физически сетевики и операторы могут оказаться везде в одно время — непонятно, — добавил Виталий Поляков.

Вот и получилось, что после дедлайна операторам срезали кабели. Несмотря на такие нападки со стороны сетевиков, «Интерсвязь» продолжает ежемесячно платить за использование опор. Как подчеркнул генеральный директор компании Руслан Усманов, у МРСК неоднократно запрашивали документы, подтверждающие, что опоры принадлежат им. Вот только все запросы остаются без ответа.

— Также вызывает вопросы методика расчёта стоимости использования опор для размещения “оптики”. Например, в абонентскую плату включено обслуживание и ремонт оптических линий сотрудниками электросетевой компании — это 62% от величины арендной платы. При этом в договоре прямо прописана ответственность оператора связи за поддержание собственной сети в исправном состоянии. Получается противоречие, — комментирует генеральный директор компании ООО фирма «Интерсвязь» Руслан Усманов. Усманов также добавил, что компания готова решать вопрос в правовом поле. Приезжать и резать кабели — это уже смахивает на самоуправство.

В сухом остатке получается, что страдают от всего этого обычные абоненты. В связи с этим сообщество операторов направило письмо в правительство Челябинской области. Они просят ввести мораторий на демонтаж сетей связи.

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