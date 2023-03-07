Председатель Челябинской областной организации Профсоюза работников здравоохранения Денис Рываев: 8 марта – женский праздник весны, тепла и заботы

Профсоюзная организация всегда рада поздравить женщин и с профессиональным праздником и с Международным женским днем. Фото Челябинской областной организации Профсоюза работников здравоохранения

Восьмое марта по праву считается праздником, который воплощает в себе неувядаемую красоту и нежность, доброту и любовь, является символом вечного продолжения жизни. Этот праздник наполнен особой радостью и теплотой.

УВАЖЕНИЕ, ЛЮБОВЬ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

— Как известно, праздник 8 марта возник уже более сотни лет назад, как символ борьбы женщин за свои права — политические, экономические и социальные. Однако со временем он отмечается, как день любви и семейных ценностей. Сегодня этот день считается праздником весны и красоты, когда принято окружать женщин еще большей заботой и вниманием, дарить подарки. И мужчины это делают с большим удовольствием, — справедливо отмечает председатель областной организации Профсоюза Денис Рываев. — Современные женщины активно проявляют деловые и профессиональные качества. Не только воспитывают детей, создают в домах тепло и уют, согревают родных и близких бесконечной любовью, но еще и проявляют свой талант и способности на профессиональном уровне. Это относится и к нашим работникам сферы здравоохранения, подавляющее большинство из которых — женщины. В этот весенний праздник мы традиционно отдаем дань искреннего уважения, любви и признательности нашим дорогим женщинам, матерям и бабушкам, сестрам и дочерям за мудрость и терпение, заботу и доброту, душевное тепло и нежность. А еще – за профессиональные качества, за каждодневный труд на благо сохранения жизни и здоровья наших граждан.ъ

Председатель Челябинской областной организации Профсоюза работников здравоохранения Денис Рываев

Сегодня женщины, медицинские работники являются и активными участниками общественной жизни и нашего региона и всей страны. От вашего профессионализма, энергичности, хозяйского и заботливого отношения к делу во многом зависит и развитие всей сферы здравоохранения. Семья, работа, общественная деятельность — везде вы, женщины, достигаете высоких результатов.

Вы обладаете неиссякаемым терпением, мудростью, интуицией и надежностью. Ваша любовь и забота делают близких сильнее, дают им уверенность в своих силах. Вы нередко с легкостью решаете самые сложные задачи, подтверждая, что каждому делу, за которое берется женщина, гарантирован успех.

Искренне выражаю и слова благодарности всем профсоюзным активистам за вашу деятельность и неустанный труд на благо человека труда, нашим ветеранам - за неоценимый вклад в развитие профсоюзного движения.

Желаю вам и впредь занимать активную жизненную позицию, крепить и приумножать наши славные профсоюзные традиции, основанные на принципах справедливости, единства и солидарности.

От всей души желаю вам всегда чувствовать себя любимыми и нужными! Пусть вас радуют родные и друзья, сбываются ваши мечты и ожидания!

8 марта - это прекрасный день и повод лишний раз выразить благодарность женщинам за профессиональное отношение к делу, нежность, за заботу и поддержку, душевное тепло, которое они дарят нам каждый день.

Челябинская областная организация Профсоюза работников здравоохранения

Челябинская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ, официальный сайт.