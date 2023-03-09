«Мальчик прыгал из окна, а его не поймали»: 8 марта на пожаре в Кургане погибла женщина и пострадали ее дети

У женщины осталось трое детей. Фото: Соцсети / Алексей Михаилов

В Кургане днем, 8 марта, загорелась квартира в многоэтажке на бульваре Солнечном. В ней находились пять человек. Огонь быстро распространился по комнатам и, чтобы спастись, детям пришлось прыгать из окна. Ловили малышей неравнодушные очевидцы. Мать вывели спасатели, но вскоре женщина скончалась.

– Дети прыгали из окна. Девочку поймали, мальчика не получилось. Когда я подошел, он уже лежал на земле. Следом должна была прыгать бабушка, она стояла в окне, а огонь подступал к ее спине. В это время приехали пожарные и подали лестницу, по которой она спустилась, – рассказал КП-Челябинск очевидец Максим.

По словам очевидцев, прыгавшей девочке на вид было около четырех лет, брат – чуть старше. Из загоревшейся квартиры позднее эвакуировали пострадавшего мужчину с множественными ожогами, женщину вывели в кислородной маске.

Так выглядел пожар из соседнего дома. Фото: Светлана Валеева

– Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Эвакуировали 40 человек, с помощью масок спасаемого вывели девять человек, из них двое детей. От МЧС привлекалось восемь единиц техники и 23 человека личного состава. По предварительной информации, медицинским работникам передали пять пострадавших, трое взрослых и двое детей, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

Мать детей, Светлану, спасти не удалось. Остальные пострадавшие, по словам знакомых семьи, сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

У женщины остался сын-подросток. Во время пожара его не было дома.

– 8 марта, среда, 3 часа дня. Прости меня за все, мама, – написал на своей странице ВКонтакте оставшийся без матери мальчик.

Соседи о пострадавшей семье не лучшего мнения – жалуются на агрессию подростка и маргинальный образ жизни погибшей женщины. Одна из возможных причин возгорания, по словам очевидцев, — празднование взрослыми 8 марта.

– Говорят, пьяные спали, а дети спичками играли. Я лично была в гостях у подруги и из окна видела, как женщину вынесли на носилках в скорую, потом пришла реанимация и вынесли мужчину. Потом приехала еще одна реанимация, и они поехали к входу в общагу, – пишет в группе «Типичный Курган» очевидица Ольга.

Трагедия в Кургане стала не единственным пожаром на 8 марта. В Челябинске праздничным вечером загорелась крыша в развлекательном комплексе «Мегаполис». Из здания эвакуировали 60 человек.

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