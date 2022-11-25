После снегопадов в Челябинске открылись лыжные базы Фото: Алексей МИКУШИН

После обильных снегопадов челябинцы уже могут порадовать себя лыжной прогулкой. С 26 ноября двери для гостей открыли лыжные базы, которые располагаются около лесных и парковых массивов. Здесь можно не только переодеться и согреться, но и взять напрокат весь необходимый инвентарь: лыжи, ботинки и палки.

«Комсомольская правда-Челябинск» узнала стоимость проката лыжного инвентаря на городских лыжных базах.

Муниципальная лыжная база (ул. Лесопарковая, 2а), часы работы с 9.00 до 17.00, выдача инвентаря до 15.00

Лыжи полупластиковые (прокат за 2 часа): 120 рублей — взрослые, 80 рублей — детские (до 14 лет)

Лыжи пластиковые (прокат за 2 часа): 160 рублей — взрослые, 100 рублей — детские (до 14 лет)

В цену проката включена стоимость гардероба. Со своим инвентарем — услуги гардероба — 20 рублей.

Подготовлены трассы протяженностью 3 и 5 километров для классического и конькового хода.

Телефон для справок: 202-00-74

Центр спорта и отдыха «Лыжная база» (Комсомольский пр., 92), часы работы с 10.00 до 23.00.

Лыжи пластиковые и полупластиковые (прокат за 2 часа): 200 рублей — взрослые, 100 рублей — детские (до 14 лет).

Прокат коньков: 150 рублей — взрослые, 100 рублей — детские, вход на каток: 150 рублей — взрослый, 100 — детский.

В цену проката включена стоимость гардероба.

Лыжня на территории ЭКО-парка.

Телефон для справок: 244-28-76.

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