В Челябинске пьяный мужчина вывел на мороз полуодетую девочку

Последние несколько дней в Челябинске держится морозная погода Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Курчатовском районе Челябинска прохожих возмутил пьяный мужчина, который вышел из подъезда на улицу с двумя маленькими детьми – мальчиком и девочкой. Если первый хоть как-то был одет по погоде, то у второй – не имелось теплых штанов и шапки. Соседи, увидев такую картину, сразу же вызвали полицию.

— В отношении 38-летнего мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения). В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники службы участковых уполномоченных, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данным полиции, дети принадлежат 35-летней подруге мужчины. Он пошел в магазин и решил взять их с собой на прогулку. Мать в этот момент спала, так как пила вместе с ним. На женщину составили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Ранее ее уже привлекали к ответственности за подобные нарушения.

Похожий случай произошел недавно в Южноуральске. Пьяный мужчина привел в банк босоногого 4-летнего мальчика и оставил на месте. Сотрудники финансового учреждения вызвали врачей и полицию. Ребенка увезли в больницу с признаками обморожения.

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